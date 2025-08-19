La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores de Aragón, Castellón, Lleida y Tarragona

Avisos amarillo y naranja por lluvias y tormentas para este martes, 19 de agosto de 2025. - CHE

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores de Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón, Lleida y Tarragona como consecuencia de los avisos amarillos y naranja de la Agencia Estatal de Meteorología para este martes, 19 de agosto, cuando se prevén lluvias intensas de al menos 15 a 30 litros por metro cuadrado.

Desde la CHE, se ha recomendado a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología --'www.aemet.es'-- y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como en esta página web 'www.chebro.es'.

Asimismo, ha subrayado la importancia de seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.