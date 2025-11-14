La CHE alerta de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en en Pirineo por las intensas lluvias previstas

La CHE alerta de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en Pirineo tras el aviso amarillo de Aemet - CHE

HUESCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de que se pueden producir crecidas en barrancos y cauces menores del Pirineo después de que la Agencia Estatal Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado esta madrugada avisos amarillos en la cordillera pirenaica de Huesca y Lérida.

Estos avisos amarillos prevén hasta 15 litros por metro cuadrado en 1 hora, que además pueden ser persistentes; y también precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Como consecuencia de estos avisos, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas, que pueden llegar a ser importantes en barrancos y cauces menores en el área pirenaica.

En el caso de los ríos principales --Aragón, Gállego, Cinca, Ésera, Garona, Nogueras y Segre-- no se espera que se superen se superen los umbrales de aviso por incremento de caudal, pero no puede descartarse esta posibilidad, han precisado.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web 'www.chebro.es', y siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil.