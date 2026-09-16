La CHE autoriza un año más el Sotet como ubicación para celebrar las Fiestas del Pilar de Fraga (Huesca)

Explanada del Sotet. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA.

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fraga (Huesca) ha recibido esta semana la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para la celebración de las Fiestas del Pilar en el Sotet. Esta aprobación permite realizar las actividades previstas para las fiestas patronales en el Pabellón Municipal del Sotet y en los recintos peñeros.

La autorización también supone que la Peña Fragatina pueda instalar el recinto de peñas, que cuenta con alrededor de 200 casetas, en la explanada del Sotet por tercer año consecutivo.

2016 fue el último año que las peñas se montaron en el Sotet hasta la recuperación de esta ubicación en 2025, cuando el organismo de cuenca emitió por primera vez un informe favorable tras varias reuniones entre ambas entidades.

Entre 2018 y 2024 --en 2017 no hubo peñas--, los recintos se colocaron de forma dispersa por la ciudad, generando importantes afecciones al tráfico, ya que esta disgregación también afectaba al recinto de ferias que se colocaba en la avenida de Aragón, una de las principales entradas a la ciudad.

El alcalde, Ignacio Gramún, ha destacado que "la prioridad absoluta de esta legislatura en el apartado de fiestas era recuperar el recinto de peñas en el Sotet para centralizar las casetas en un espacio adecuado para los socios de Peña Fragatina, algo que logramos hace dos años y que se consolida con esta nueva autorización".

Además, ha recordado que "la recuperación de este recinto permitió eliminar todas las afecciones que generaba en la ciudad la anterior disposición de las peñas, con molestias para la circulación, para muchos vecinos y para muchos negocios".