La CHE vigila barrancos y cauces menores ante posibles crecidas súbitas tras el aviso amarillo por lluvias en Teruel

Mapa de la Aemet con los avisos por acumulados de lluvisd para este domingo 28 de diciembre. - AEMET

TERUEL 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por posibles lluvias intensas y persistentes --de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas-- en las zonas del Maestrazgo y Cuencas Mineras de Teruel.

Ante este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores.

Este pronóstico afecta, dentro de la cuenca del Ebro, a la provincia Teruel, durante toda la jornada del domingo.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.