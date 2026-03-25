Chueca anuncia que ampliará la gratuidad del transporte en Zaragoza a pensionistas que cobren menos de 2 veces el IPREM

Archivo - Tranvía circulando por el paseo Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ha anunciado la ampliación de la gratuidad del transporte para los pensionistas que cobren menos de 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, que está en 600 euros mensuales.

Chueca ha explicado que "esta medida podría beneficiar a algo más de 7.000 pensionistas y tendrá un coste potencial para las arcas municipales de más de 1,1 millones de euros".

Esta nueva bonificación en el transporte público urbano, que se sumará a las ya existentes, se aprobará este año, incluida en las tarifas a aplicar con el nuevo presupuesto municipal de 2027.

Hasta ahora, la referencia para la aplicación de descuentos a las personas mayores era el Salario Mínimo Interprofesional, SMI. Esta referencia no se había modificado desde el año 2018, pero tal y como ha explicado la alcaldesa, "era un compromiso adquirido por mi Gobierno estudiar las mejores alternativas para actualizar esta bonificación. El IPREM es la referencia más adecuada, teniendo en cuenta que es la que se utiliza oficialmente para asignar ayudas, subsidios, como el desempleo, y subvenciones, y está basado en el nivel de ingresos".

Esta nueva bonificación se sumará a las existentes actualmente, un amplio listado en el que figuran desde la gratuidad en el transporte para menores de 14 años a descuentos para jóvenes, familias numerosas, personas con determinado nivel de discapacidad, bonificaciones por renta o personas que perciben la Renta Activa de Inserción (RAI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

A esto se suma el descuento que cualquier ciudadano, de cualquier edad, tiene utilizando la tarjeta multiviaje, de un 40 por ciento.

"El esfuerzo municipal para facilitar un transporte asequible y que continúa mejorando su calidad y su sostenibilidad es enorme. Quiero recordar --ha explicado la alcaldesa-- que el precio del billete con tarjeta bus cuesta ahora lo mismo que en el año 2009, hace 17 años. Sin embargo, el presupuesto destinado al transporte público se ha multiplicado por tres. La ciudad sigue creciendo, seguimos mejorando nuestros autobuses con un ambicioso proyecto de electrificación de la flota y mejorando también las frecuencias del tranvía".