Chueca aplaude que el PSOE inicie un "cambio de ciclo" sobre el nuevo estadio de La Romareda

ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha aplaudido que el PSOE haya apoyado una moción de urgencia del PP, que solo ha rechazado ZeC, en la que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su apoyo al comunicado emitido en fecha 23 de octubre de 2023 por el grupo de trabajo para la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial de Fútbol 2030.

"Si el cambio de decisión -ha precisado-- es para trabajar juntos y ser sede del Mundial 2030 estaremos encantados y también para recobrar el espíritu de la Expo, un proyecto que presentó el alcalde Atarés y continuó el alcalde Belloch". Ha confiado en que haya un "cambio de ciclo y poder trabajar junto todos los grupos, menos ZeC que apuesta por la reforma de la Romareda pero se precisa un nuevo estadio para ser sede del Mundial 2030", ha puntualizado.

EL MANIFIESTO

En el manifiesto se indica que el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación Aragonesa de Fútbol y el Real Zaragoza son las entidades que forman este grupo de trabajo, encargado de preparar la candidatura aragonesa de cara a la cita mundialista.

En el documento --firmado por entidades del ámbito hostelero, turístico, hotelero, peñas del Real Zaragoza, pequeños accionistas del Club y prensa deportiva, entre otros-- se reitera un apoyo firme y decidido para que la capital sea una de las sedes elegidas para el Campeonato del Mundo de 2030, además de para que Zaragoza tenga el estadio que merece.

Los firmantes confían en el éxito de la candidatura de Zaragoza, que hasta ahora ha superado todos los filtros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, por tanto, mantiene íntegras sus aspiraciones a acoger la disputa de partidos de la fase de grupos.

Asimismo, destacan que la celebración del Mundial en Zaragoza tendría un importante beneficio económico y de creación de empleo, además de ser una ocasión única para promocionar internacionalmente la imagen de marca de Zaragoza y también de todo Aragón.

GRUPOS

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha calificado de "éxito el llamamiento a la sociedad de apoyo" al grupo de trabajo para la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial de Fútbol 2030, entre los que ha citado la Federación de Peñas del Real Zaragoza, la Junta Directiva de la Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza S.A.D. y antiguos socios del Real Zaragoza CD; y la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza se han unido al comunicado oficial que el grupo de trabajo.

Además, se han sumado las organizaciones del sector hotelero, hostelero y de turismo de Zaragoza y provincia, entre otras que ha enumerado.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que a "los especialistas en negocios especulativos de alto riesgo quieren --el PP-- dar la mano para crear una sociedad mixta con dinero público". Ha recordado que su apuesta es reformar el actual estadio.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha opinado que esta moción es un declaración y ha preguntado si es tan urgente que sin documentación y sin tiempo para estudiar el pleno se tenga que pronunciar. A su parecer, es un "abuso" por parte de la alcaldesa por no traer documentación previa.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha criticado que el PP use el proyecto de La Romareda como "arma electoral" y en cuatro años "no ha habido ni un papel", dando la razón a VOX. A su parecer, ha sido una "farsa del PP", "han engañado a los ciudadanos y con las prisas tiene que buscar un modelo, pero tienen que asumir responsabilidades" porque dijeron que no costaría un euro a los zaragozanos y, al parecer, no será así porque el concurso quedó desierto y ahora se tendrá que pagar.

Víctor Serrano le ha contestado a VOX que las entidades adheridas han tenido tiempo de leer el manifiesto y al PSOE le ha afeado que "solo habla del pasado".

Tras concluir el pleno se ha reunido la Junta de Portavoces extraordinaria del Ayuntamiento de Zaragoza para informar sobre el proyecto del nuevo estadio de La Romareda.

La reunión responde al compromiso adquirido el pasado 20 de septiembre en el Pleno municipal de informar de los avances de las negociaciones.

Hasta la fecha se ha decidido constituir una sociedad mixta en la que estarían integrados del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza. La finalidad de la misma es acometer el proyecto del nuevo estadio de La Romareda para que la capital aragonesa sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.