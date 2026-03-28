Chueca: "Aquí la Semana Santa se siente, se comparte y se expresa con la fuerza de tambores, bombos y carracas"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Pregón de la Semana Santa de la capital aragonesa. - ALDO BRICEÑO

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldeaa Natalia Chueca ha participado este sábado en el tradicional pregón de la Semana Santa de Zaragoza que este año ha sido proclamado por el cofrade y divulgador Jorge Gracia Pastor. La regidora municipal ha participado en el recorrido que las 25 cofradías realizan por las calles del casco histórico con sus intrumentos a modo de llamada a los zaragozanos.

El pregón se ha realizado en la plaza del Pilar, después de un desfile procesional por las principales calles del casco histórico de la ciudad. Junto a la alcaldesa han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, así como los presidentes de la Junta Coordinadora de Cofradías y de la Hermandad de la Sangre de Cristo, Ignacio García Aguaviva y Jesús García Berenguer.

Natalia Chueca ha señalado que estos días "Zaragoza se transforma y se envuelve en una atmósfera única, donde la devoción y el arte abandonan los templos para recorrer nuestras calles, mostrando que somos una ciudad capaz de conjugar con naturalidad la tradición más arraigada con la modernidad que define nuestro presente".

"Podemos sentirnos profundamente orgullosos de cómo vivimos la fe en nuestras calles. Porque en Zaragoza, la Semana Santa no solo se contempla: se siente, se comparte y se expresa con la fuerza de tambores, bombos, matracas y carracas", ha añadido.

Asimismo, ha destacado su importancia como motor económico, ya que después de las Fiestas del Pilar es el evento con mayor impacto económico con casi 62 millones de euros.

La Semana Santa de Zaragoza, con una dilatada historia que hunde sus raíces en la Edad Media, añade a su profundo sentido religioso, un indudable valor histó rico, cultural, folclórico y artístico.

Las procesiones que tienen lugar durante nueve días, desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Pascua, con unas peculiarida des y características que la diferencian de otras localidades, convierten a Zaragoza en un importante foco turístico durante esos días, un punto de encuentro para los visitan tes procedentes de otras comunidades y de la propia región aragonesa.

Los Sitios que sufrió la ciudad por el ejército napoleónico en 1808 y 1809 provo caron la pérdida de todos los pasos proce sionales a excepción del Santo Cristo de la Cama. La Hermandad de la Sangre de Cristo realizó un gran esfuerzo durante el siglo XIX y principios de XX para encargar nuevos pasos que sustituirían a los perdidos.

Para ello recurrió a escultores aragoneses o con taller en Zaragoza: Tomás Llovet, José Alegre, Antonio y Carlos Palao o Francisco de Borja son algunos de sus nombres.

También otras asociaciones partici pan en el Santo Entierro desde el siglo XIX, entre las que podemos mencionar a la Esclavitud de Jesús Nazareno y a la Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores.

A partir de 1937, comienza la fundación de nuevas cofradías que surgen completamente nuevas o a partir de asociaciones devotas más antiguas. Estas nuevas cofradías se harán cargo de los pasos de la Sangre de Cristo y encargarán otros nuevos, pero ahora sin limitarse en sus encargos al ámbito aragonés.

Todo ello ha configurado una colección de imágenes procesionales con estilos muy diversos. Entre estos artistas podemos destacar a la familia Albareda, José Bueno, Félix Burriel, Francisco Liza, Francisco Berlanga, Ricardo Flecha, J.A. Hernández Navarro, M. Martín Nieto, Salvador Madroñal, J.A. Navarro Arteaga o Juan Manuel Miñarro entre otros. Las cofra días han hecho un esfuerzo en las últimas décadas y se han incorporado a nuestro patrimonio imaginero tallas salidas de los mejores talleres de España.

También se han ido incorporando imágenes que no fueron concebidas originalmente como procesionales. Entre ellas destaca especialmente el Ecce Homo de la parroquia de San Felipe, impresionante talla de finales del siglo XV, además de otras como el Cristo de la Agonía o el de la Piedad.

VEINTICINCO COFRADIAS

En Zaragoza existen veinticinco cofradías, cuyas advocaciones se refieren a diversos mis terios que ilustran la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

La más joven se incorporó en 2017, la de Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro y de San Lamberto, con sede en el barrio de Miralbueno. Durante nueve días se pueden contemplar cincuenta y tres procesiones, desde la del Pregón, el Sábado de Pasión, hasta la del Encuentro Glorioso el Domingo de Resurrección.

El Jueves Santo es el día de mayor número de procesiones, con catorce. Entre todas, destaca la del Santo Entierro en la tarde del Viernes Santo, en la que participan todas las cofradías de Zara goza y en la que se produce la mayor concentración de tambores en una procesión en España.

Esta procesión de procesiones, organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo constituye un Vía Crucis completo de gran solemnidad y brillantez, con un largo recorrido que paraliza todo el centro de la ciudad. Se da la circunstancia de que la primera referencia documental de esta procesión es la licencia de salida que se le otorga por el deán del Cabildo Metropolitano para el 25 de marzo de 1617 por lo que se han cumplido recientemente los cuatrocientos años de la primera salida documentada de esta procesión.

Las procesiones de Zaragoza son austeras, serias y con una cuidada organización. La ves timenta de los cofrades se caracteriza por su uniformidad y corrección. Todas ellas reflejan un marcado sentimiento religioso y su carácter penitencial. Por otro lado, también es muy carac terística la diversidad de las cofradías, expresada claramente en la policromía de hábitos, y que se manifiesta en su diversidad de estilos y en sus diferentes formas de expresión.

El sonido del tambor y del bombo, introducido en 1940, es una de las peculiaridades de la Semana Santa zaragozana. La Cofradía de las Siete Palabras fue la pionera en traer a sus procesiones los toques tradicionales del Bajo Aragón que, más tarde, fueron introducidos en sus desfiles por el resto de las cofradías.

Hoy en día, ha calado profundamente en el senti miento de los zaragozanos hasta ser con siderado, cada vez más, como una de sus señas de identidad. El momento final de la procesión está acompañado por los redo bles más espectaculares donde las manos dejan paso al corazón y el cofrade vuelca toda su emoción despidiendo a sus pasos.

Pero además, otros sonidos acompañan a las procesiones, sonidos tan tra dicionalmente aragoneses como el de la matraca o la carraca o tan universales en la Semana Santa española como el de los grupos de cornetas y tambores. La diversidad de las cofradías hace también posible escuchar algunos días la música de Banda a pesar de ser mucho menos frecuente en nuestra comunidad.

Por último, destaca el canto, en forma de Saeta o mucho más frecuentemente de Jota, nos emocionará en múltiples ocasiones. Incluso el canto coral se puede escuchar en algunas procesiones o remarcando la solemnidad de algunos actos.

Seguir a las procesiones es visitar la Zaragoza monumental. El mudéjar, declarado Patri monio de la Humanidad, de La Seo, La Aljafería o San Pablo; la Basílica del Pilar, la Basílica de Santa Engracia, las iglesias con torres mudéjares de San Gil, San Miguel o la Magdalena, o las de San Juan de los Panetes, de Santa Isabel de Portugal, el arco del Deán, la Lonja, las mura llas romanas, los torreones de la Zuda o Fortea, el Puente de Piedra, la Puerta del Carmen, los palacios de Sástago, de los Condes de Morata, de Argillo, la Antigua Facultad de Medicina y Ciencias... son ejemplos de la arquitectura religiosa y civil de la ciudad junto a los que pasan las procesiones y que pueden ser contemplados por el público, tanto de día, como magnífica mente iluminados por la noche.