La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, asiste a la primera competición internacional de piragüismo del renovado Canal de Aguas Bravas, en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel - TONI GALÁN

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asistido a la primera competición internacional de piragüismo del renovado Canal de Aguas Bravas, en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel, dentro del plan municipal para recuperar y revitalizar este espacio junto al meandro del Ebro en el Actur.

El canal acoge los días 14 y 15 de noviembre el Campeonato de Aragón-Open de Slalom y la III Prueba de la Liga Aragonesa de Rafting, con 378 embarcaciones y 442 deportistas nacionales e internacionales inscritos.

El Ayuntamiento ha invertido 180.000 euros en la puesta en marcha del Canal de Aguas Bravas, tras años en desuso, mientras que la empresa concesionaria, Oceáno Atlántico, se ha comprometido a destinar otros 530.000 euros.

Su recuperación permite devolver la actividad deportiva a una infraestructura emblemática del legado de la Expo 2008 y atraer de nuevo a deportistas, familias y visitantes al Parque del Agua. También será foco de ocio para los zaragozanos y para los turistas porque la oferta del propio Canal de Aguas Bravas se añadirá, a partir de marzo, una zona de restauración y otra de aguas tranquilas.

"Esto demuestra que el esfuerzo por recuperar el Parque del Agua no es una promesa, sino un hecho", ha destacado Natalia Chueca. "Hoy ese espacio tiene una nueva vida. Está lleno de deportistas, de familias y de zaragozanos que lo han vuelto a sentir suyo", ha añadido.

La alcaldesa ha subrayado que la recuperación del parque va más allá de esta competición y se concreta en obras y mejoras que ya están en marcha. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha un amplio programa de actuaciones destinado a mejorar el estado de conservación de los espacios verdes del Parque del Agua Luis Buñuel.

Con ellas, se renovarán diferentes infraestructuras que presentan un importante desgaste tras casi dos décadas de uso y serán recuperados terrenos que habían quedado sin actividad para devolverlos al patrimonio verde de la ciudad.

Las intervenciones abarcan tanto mejora de zonas verdes como modernización de servicios e instalaciones como diversas actuaciones para optimizar el funcionamiento del sistema hidráulico del parque.

Todo ello responde a un objetivo global: conservar uno de los principales espacios naturales urbanos de Zaragoza, mejorar la experiencia de quienes lo utilizan diariamente y reforzar su biodiversidad.

Chueca ha explicado que este proyecto "se enmarca dentro de las distintas actuaciones de mejora y actualización de los espacios verdes, iniciadas en el anterior mandato y que se refleja en la renovación de parques como el Parque Grande y sus distintos espacios, como La Rosaleda o el Jardín Botánico; el Parque Royo del Rabal; el de Miraflores; el Parque Tío Jorge o, próximamente, los de Pignatelli o La Paz".

EL BOSQUE Z, UNA NUEVA REFERENCIA

Uno de los proyectos más significativos es la creación del denominado Bosque Z, una nueva zona forestal que ocupará los antiguos terrenos de la hípica y del parque multiaventura, dos concesiones privadas que, tras años de pérdida de actividad, acabaron abandonadas y con instalaciones deterioradas. Una vez desmontadas las antiguas estructuras, estos terrenos se integrarán nuevamente como espacio verde público.

El nuevo bosque contará con un elemento singular: un bosquete central formado por 60 cerezos de flor rosa distribuidos en una doble alineación que dibuja una gran "Z", permitiendo recorrer el espacio durante la floración primaveral.

A su alrededor se desarrollará un bosque abierto con especies autóctonas y de ribera, principalmente fresnos y chopos, acompañado por una amplia pradera naturalizada con herbáceas y flores de temporada que favorecerán la biodiversidad y reducirán las necesidades de mantenimiento.

Además, la preparación del terreno ha incorporado criterios de economía circular mediante el aprovechamiento de los lodos procedentes de la limpieza de la balsa del canal de aguas bravas, que han sido ya incorporados en ese espacio como mejora orgánica del suelo para favorecer el desarrollo de la futura masa forestal.

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

La mejora del parque también incluye una renovación de sus infraestructuras de uso cotidiano. Las actuales fuentes de boca, instaladas durante la construcción del recinto en 2008, se actualizan porque presentan problemas derivados del agotamiento de los antiguos pozos filtrantes, que ya no evacúan correctamente el agua sobrante y generan encharcamientos y suciedad en su entorno.

Para solucionar esta situación se renovarán las instalaciones, sustituyendo las fuentes deterioradas, ejecutando nuevas conexiones a la red de saneamiento y adaptando toda la infraestructura hidráulica para garantizar un servicio más eficiente y confortable para los visitantes.

También se actuará sobre distintos elementos del sistema de conducción de agua del parque. En concreto, ha comenzado y está previsto que continúe el año próximo la impermeabilización del canal lateral del acueducto y varias arquetas del sistema de by-pass para eliminar las pérdidas de agua detectadas y mejorar el funcionamiento del circuito hidráulico, reduciendo además el deterioro de las instalaciones.

RENOVACIÓN DE LAS PLANTACIONES Y DEL ARBOLADO

En paralelo continúan actuaciones ambientales destinadas a recuperar el correcto funcionamiento de los canales de agua. La proliferación de carrizos ha provocado la colmatación de distintos tramos, dificultando la circulación del agua y favoreciendo procesos de eutrofización, la aparición de algas y la proliferación de mosquitos.

Para evitarlo se eliminará la vegetación invasora mediante maquinaria especializada y se restaurará la circulación del agua desde el acueducto hasta la zona del azud, mejorando además su oxigenación.

Las obras y mejoras citadas están ya todas en marcha mediante diferentes contratos específicos y se prevé estén concluidas antes de fin de 2026. El presupuesto global de las mismas es de unos 220.000 euros a los que se suman los trabajos de la propia contrata de conservación del Parque del Agua, gestionada por Urbaser.

Las obras de mejora y acondicionamiento de la zona verde han incluido una amplia actuación de plantación y renovación del entorno. Se han plantado 600 unidades de arbustos y se han instalado 400 metros cuadrados de tepe de césped natural, además de trabajos de escarificado, abonado y siembra de céspedes.

En cuanto al arbolado, se han incorporado ejemplares singulares como un granado 'Punica granatum', once olivos 'Olea europaea' y tres palmeras 'Phoenix canariensis'.

Para mejorar los servicios a los usuarios, se han colocado dos fuentes de agua de boca y un dispensador de agua fría, así como lonas de sombra que aportan mayor confort en los espacios de descanso.

Asimismo, se han sustituido las traviesas rotas por otras nuevas, se ha llevado a cabo la limpieza del cañizo en las pasarelas peatonales y se han realizado trabajos de desbroce en el Soto de Ribera, con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro, cuidado y agradable para todos los vecinos.

PROYECTO PARA LA ZONA DE JUEGOS Y LA PLAZA FLUVI

Finalmente, la Oficina de Infraestructura Verde está trabajando en la elaboración de un proyecto de renovación completa de la zona de juegos infantiles y el ámbito de la Plaza Fluvi.

Este espacio, que ha sido objeto a lo largo de los años de distintas acciones vandálicas, requiere como otros puntos del Parque del Agua una renovación más profunda.

Se prevé que el proyecto técnico esté listo antes de fin de año, de manera que pueda adjudicarse a lo largo de 2027 con un presupuesto que todavía está por determinar.