Chueca avanza que el pregonero de las fiestas del Pilar se dará a conocer en septiembre

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que el nombre del pregonero o pregoneros de las fiestas del Pilar de este año se dará a conocer el próximo mes de septiembre.

"Ese --ha indicado-- es un tema que, obviamente, en época estival me parecía que no era el momento adecuado y lo tengo reservado para la vuelta de vacaciones, en septiembre, para que podamos conocer los pregoneros y así también generar más expectación".

Chueca ha agregado que desde el Gobierno de Zaragoza "no nos olvidamos de las fiestas del Pilar, ni de todas esas novedades que siempre traen cada año".

La alcaldesa de Zaragoza ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante la visita al pabellón Siglo XXI donde se han cambiado las iluminación de hace 20 años por 80 luminarias led.