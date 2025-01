Chueca destaca los 200 millones aportados por Azcón y espera financiación nacional para la depuradora

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado los 200 millones de euros aportados a la ciudad por el Gobierno de Aragón, que preside Jorge Azcón, en año y medio para distintos proyectos y ha confiado en que recibir financiación del Ejecutivo de España para la depuradora.

"El Gobierno de Aragón ha pagado las deudas que tenía con el Ayuntamiento y además ha comprometido 40 millones para la Romareda, 20 millones para la reforma del entorno del río Huerva y más de cien millones para el parque tecnológico, además del impulso a 100 viviendas", ha enumerado la alcaldesa.

"Por suerte", ha considerado, está el PP en el Gobierno de Aragón porque el PSOE "no hizo nada, sino excluir a la ciudad de las subvenciones de los fondos UE". Por el contrario, el PP lleva un año y medio gobernando y "ha sido ejemplo en la financiación a la ciudad como no había hecho antes del PSOE", ha comparado. Además, ha recriminado que la DPZ "no ha querido ni mirar" el proyecto de la nueva Romareda.

Chueca ha ofrecido estos datos en su intervención durante el debate de una moción del PSOE --que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP-- en la que insta al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón a iniciar negociaciones en el convenio de la Comisión Bilateral para financiar las competencias autonómicas asumidas por el Consistorio y una compensación "justa" en inversiones en depuración y saneamiento de aguas.

"Ya veremos qué hace el PSOE en el Gobierno de España, porque he solicitado a la Dirección General de Aguas financiación para la depuradora porque necesitamos que las instituciones ayuden a Zaragoza como han hecho con otras ciudades", ha emplazado la alcaldesa añadiendo que "lo que no necesitamos es a una secretaria general del PSOE en Aragón que compara las ayudas a Teruel para combatir la despoblación con la financiación privilegiada que quieren dar a Cataluña". "Menos lecciones, que hoy no es el día de hablar del amo ni de la lealtad. Gracias para usted", le ha esperado Chueca a Ranera.

Asimismo, la alcaldesa ha llamado a la "tranquilidad" a Ranera y le ha recordado que "mire la hemeroteca porque las actas del pleno nos ponen a cada uno en nuestro sitio".

"PASIVIDAD ESPANTOSA"

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha pedido explicaciones por la "pasividad tan espantosa" de la alcaldesa, Natalia Chueca, en convocar la Comisión Bilateral con el Gobierno de Aragón par financiar servicios públicos, y lo ha comparado con las numerosas peticiones que en su día transmitía el anterior alcalde, Jorge Azcón, al entonces presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Ranera ha instado a Chueca a sentarse a hablar con Azcón porque es "urgente" al argumentar que hablar de Zaragoza es "hablar de la mitad de Aragón".

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha trasladado el apoyo a la iniciativa para añadir que "no hay ejemplo más patente del cinismo del PSOE que esta moción" porque en las propuestas que ha defendido VOX al respecto los socialistas se han opuesto.

Ha comentado que la depuración de aguas y el transporte metropolitano trasciende la financiación local y por eso ha presentado una enmienda transaccional con la incorporación del resto de administraciones públicas en su ámbito competencial para apoyar el último punto de la moción.

En este epígrafe se pide defender en todas las instancias la equidad y la solidaridad interinstitucional, exigiendo que los proyectos de especial relevancia para Zaragoza en su calidad de capital de la comunidad autónoma cuenten con el apoyo necesario por parte del Gobierno de Aragón, garantizando la transformación sostenible y el desarrollo de la ciudad.

El concejal del PP, Alfonso Mendoza, ha dicho que esta moción "retrata" al PSOE porque para los socialistas en Aragón "Lambán ya no es necesario ni sus políticas". Sobre la moción ha dicho que este mandato la ciudad ha recibido casi 200 millones de euros del Gobierno de Aragón y ha instado al PSOE a que reclamen a la DPZ lo que debe en barrios rurales.

Ranera le ha replicado a Mendoza que es un "cínico" al decir que la DPZ tiene que pagar la depuración, cuando el Ayuntamiento no ha presentado las cuentas del convenio con la DPZ sobre barrios rurales.

La portavoz del PSOE ha instado a Chueca a citarse con Azcón para hacer un nuevo convenio y así empezar a defender a los zaragozanos y "no se quede sumisa por su jefe, que no convoca la Comisión Bilateral".

Asimismo, ha defendido las competencias que presta el Ayuntamiento, pero que las financie el Gobierno de Aragón porque Zaragoza es la mitad de Aragón. Ha reconocido que el Ejecutivo autonómico se ha comprometido con la nueva Romareda, pero ha cuestionado si también lo hará con la nueva depuradora.