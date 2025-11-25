Chueca destaca la unidad contra la violencia de género al sumarse Vox a la colocación de la pancarta del Ayuntamiento

Colocación de la pancarta del 25N en el balcón del Ayuntamiento por todos los grupos municipales --PP, PSOE, Vox y ZeC-- - DANI MARCOS

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado la unidad de todos los grupos municipales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres después de que este año, por primera vez, Vox se sumara al acto institucional de colocación de la pancarta en el balcón del Ayuntamiento.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, concejales de los cuatro grupos municipales --PP, PSOE, Vox y ZeC-- han colocado la preceptiva pancarta de color morado con el lema de esta fecha declarada por Naciones Unidas en 1999.

En 2025, en España, se han producido 38 víctimas de la violencia de género y 5 niños. En Aragón se ha registrado la muerte hace unas semanas de una mujer de origen nicaragüense. "Son cifras que indican que, realmente, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir tomando medidas para evitar esta lacra social", ha indicado Chueca.

Al respecto, ha recordado el "paso decisivo" dado por el Ayuntamiento de Zaragoza al firmar con la Delegación del Gobierno en Aragón el protocolo policial para la adhesión de la Policía Local al sistema VioGén.

"Este Gobierno de Zaragoza ha tomado la determinación de incorporarse a un sistema que existe desde hace muchos años y que ayuda también a que todas aquellas mujeres que son maltratadas por sus parejas puedan tener una protección especial por parte de la Policía Nacional y, a partir de ahora, también por parte de la Policía Local aquellas que tienen riesgo bajo, el 30 por ciento, y que sean asignadas al Ayuntamiento. Con esta firma se refuerza el compromiso" que tiene mi Gobierno en una causa que me parece necesaria, en el que todos estemos unidos" ha comentado la alcaldesa.

Así, ha aludido a que en la colocación de la pancarta del Ayuntamiento de Zaragoza, han estado representados todos los grupos municipales, "lo cual también es un paso importante que refleja esa unidad de la sociedad contra esta lacra".

En declaraciones los medios de comunicación, Chueca ha asegurado que por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se va a seguir trabajando "con hechos, no solamente con pancartas", al argumentar que aunque son importante los símbolos, "lo más importante, sobre todo, son los hechos".

COMPROMISO

A su parecer, el Gobierno de la ciudad "lo está demostrando", tanto con la adhesión al VioGén, como con recursos, ya que se destinarán nueve agentes a la unidad específica de este sistema y con el presupuesto en las políticas sociales.

Este año, en el presupuesto de 2025, se ha incrementado un 8 por ciento las políticas municipales que permiten ayudar a las mujeres a luchar contra la violencia, y que alcanza los 1.429.000 euros la partida para las dos viviendas de acogida a las mujeres víctimas de violencia, donde se les hace además todo los trámites "para que puedan incorporarse a la sociedad".

Chueca ha incidido en que la lucha contra la violencia hacia las mujeres "es muy complicada, tiene muchas aristas y hay que empezar desde la prevención, desde la acogida y finaliza cuando se les puede devolver la autonomía y pueden volver a la sociedad con todas las garantías, siendo plenamente autónomas y dueñas de su vida y de la de sus hijos en el caso de que los tengan".

El acompañamiento que se hace desde los servicios municipales, las casas de acogida, la Casa de la Mujer, las viviendas que están a disposición de estas mujeres víctimas de la violencia y también los convenios suscritos con distintas entidades "ayudan a multiplicar los recursos y es una prueba más del compromiso que tiene este Ayuntamiento y que va a seguir teniendo".

Así, ha avanzado que para el presupuesto de 2026 "obviamente no va a ser una partida de la que escatimemos recursos", ha concluido.