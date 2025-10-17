Chueca dice que impide la charla 'Ni un respiro al sionismo' porque en centros cívicos "no se fomenta el odio"

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha argumentado que no se ha autorizado impartir la charla 'Ni un respiro al sionismo', prevista para este viernes por la tarde, porque en los centros cívicos "no se fomenta el odio".

La citada charla estaba organizada por la Coordinadora Juvenil Socialista, dentro de las Jornadas por Palestina, y se preveía una mesa redonda entre Iniciativa por Palestina y Palestinarekin Elkartasuna y el título en concreto era "La lucha palestina, hacia donde seguir. Imperialismo, internacionalista y resistencia". La hora de la convocatoria eran las 18.30 de este viernes en el centro cívico Estación del Norte, en el distrito del Arrabal.

Esta semana el grupo municipal de Vox alertó de esta conferencia y solicitó al consejero municipal de Régimen Interior y Participación, Alfonso Mendoza, que no lo autorizara como así hizo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que los centros cívicos son espacios para "fomentar la convivencia" donde asisten los vecinos de todas las edades, personas mayores, personas jóvenes y niños. "Cuando llega la solicitud y se vio que el propio cartel incitaba al odio contra un pueblo, contra el pueblo judío, nos parece que no es el lugar en un espacio público. Si quieren hacer ese tipo de charlas las hagan en un espacio privado, en su sede de su partido o donde ellos consideren".

Chueca ha incidido en que desde el Gobierno de la ciudad no van a dejar que un equipamiento público se utilice para "fomentar el odio contra nadie, ni contra el pueblo judío ni contra el pueblo palestino. Aquí no se fomenta el odio", ha zanjado.

La alcaldesa ha recordado que esto forma parte del pasado, de cuando gobernaba Zaragoza en Común (ZeC) y cedía espacios como el antiguo instituto Luis Buñuel para que "viniesen terroristas del Grapo a hacer charlas". "Eso no lo vamos a consentir bajo mi gobierno".

Por ello, en cuanto vieron las circunstancias de la petición de esa charla y se profundizó en el cartel la anunciaba, "vimos que no era algo pacífico donde fuésemos a fomentar la convivencia" para abundar en que un centro cívico es "precisamente cívico, de buena convivencia, de socialización entre todos los zaragozanos, no de fomentar el odio para nadie", ha concluido.