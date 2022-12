Chueca elude pronunciarse sobre si será candidata a la Alcaldía y recuerda que Azcón "marca los tiempos"

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha eludido pronunciarse sobre si será la candidata del PP a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales y ha recordado que el presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, es quien "marca los tiempos".

Chueca ha comentado que de esta cuestión ya hablo el presidente del PP en Aragón la semana pasada y ha añadido que habrá que esperar a que sea Azcón, "el que marque los tiempos y tome la decisión que tenga que tomar y a partir de ahí se informará de todos los acontecimientos".

En cuanto a su interés por ser candidata a la Alcaldía de Zaragoza ha respondido: "Me remito a que será el presidente de mi partido quien tome la decisión y las palabras que ya dijo la semana pasada. No me voy salir de ahí".

CARTA DE ALIAGA A FEIJÓO

"El único que tiene una sentencia judicial que dice que ha hecho trampas en un congreso es Aliaga", ha comentado Chueca sobre la carta que el presidente del Partido Aragonés (PAR) y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha remitido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que reprocha las críticas de Jorge Azcón de quien dice que "no está validado para ser presidente del Gobierno de Aragón en caso de que llegue a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha opinado que es mejor que Aliaga "se dedique a solucionar sus problemas y dejar de hablar de otros partidos".

"Si a Aliaga no le gusta que le diga las cosas claras el presidente de nuestro partido que no lo hubiera hecho, pero no lo decimos los políticos, sino un juez y aquí Aliaga tiene muy poca credibilidad".