Chueca ensalza la cultura del mecenazgo durante la recepción a la prestigiosa coral 'Música Viva New York'

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la recepción. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado la bienvenida a la ciudad a los miembros de 'Música Viva New York', pocas horas antes de que el proyecto de mecenazgo interprete su primer concierto en la capital aragonesa, a las 19.30 horas, en el Teatro Principal.

Esta coral se ha desplazado al Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la recepción institucional este miércoles, encabezados por el director artístico Alejandro Hernández-Valdez. Además, ha participado también el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer.

'Musica Viva NY' es una organización coral sin ánimo de lucro con sede en Nueva York, fundada en 1977 por el director Warren Eller y su objetivo principal es promover la música coral de calidad, combinando repertorio clásico con obras contemporáneas y estrenos de compositores actuales. De hecho, es uno de los grandes representantes de la élite coral amateur y con un público muy fiel en Nueva York.

El coro está formado por cantantes aficionados de alto nivel, seleccionados mediante audiciones, y trabaja con directores y músicos profesionales. A lo largo de su trayectoria, ha destacado por su compromiso con la interpretación de música moderna y por apoyar la creación de nuevas obras.

Su trayectoria está estrechamente vinculada a la figura del mecenazgo de diversas personalidades relevantes de la sociedad norteamericana, entre ellas el productor de cine, David Rockefeller Jr. Su misión es llevar música de talla mundial a una amplia comunidad a través de una serie anual de conciertos, un activo programa de participación comunitaria y una ambiciosa visión artística.

Durante esta cita, la alcaldesa ha celebrado la extensa trayectoria de 'Música Viva New York', que lleva cerca de cincuenta años acercando música de talla mundial a una comunidad cada vez más amplia, desde su sede en el histórico All Souls NYC de Manhattan. Ahora, además, con esa sólida alianza con el Teatro Real de Madrid.

!Uno de los rasgos que más admiro de Estados Unidos es la cultura del mecenazgo que impregna a buena parte de la sociedad norteamericana. Lo público es indispensable, por supuesto. Pero las ciudades más dinámicas, más abiertas y más ambiciosas son aquellas en las que la empresa, la sociedad civil y las instituciones entienden que juntos llegan más lejos. Esa es también una de las claves del momento que vive Zaragoza", ha expresado Chueca.

'Musica Viva NY' ofrece conciertos regulares en espacios culturales de Nueva York y también participa en giras internacionales.

Su programación suele incluir tanto grandes composiciones corales como piezas menos conocidas, buscando acercar la música a públicos diversos. Además de su actividad artística, la organización tiene una vertiente educativa y comunitaria, fomentando el acceso a la música coral y la colaboración entre músicos.

CONCIERTO ÚNICO

A las 19.30 horas, 'Música Viva NY' ofrece el concierto 'Esta Tierra Salvaje' en el Teatro Principal, una gran producción coral que incluirá obras de las compositoras y compositores Gilda Lyons, Eric Whitacre y Veljo Tormis, con las piezas Momotombo, Cloudburst y Raua Needmine.

Estas composiciones exploran paisajes sonoros inspirados en la naturaleza, el poder de los elementos y la tradición coral contemporánea. Tras la pausa, la actuación culminará con la interpretación de Carmina Burana, de Carl Orff, una de las cantatas más populares del repertorio coral.

La obra, basada en textos medievales del manuscrito homónimo, ofrece un recorrido musical por temas universales como el destino, la celebración de la primavera, el amor y los placeres terrenales, con el célebre coro inicial y final O Fortuna como uno de los momentos más reconocibles de la música clásica.

La producción reúne a 'Musica Viva NY' junto a agrupaciones musicales vinculadas a Zaragoza, como el grupo de percusión del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) y la participación prevista del Coro Infantil Amici Musicae, dirigido por Isabel Solano.