La alcaldesa Natalia Chueca entrega los ascensos de 19 agentes de la Policía Local de Zaragoza y el ingreso de 7 nuevos procedentes de otras policías locales

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido, en el Cuartel de La Paz, el acto de entrega de despachos con motivo de los ascensos de 19 agentes de la Policía Local y la incorporación de 7 nuevos efectivos procedentes de otras policías locales de Aragón, en un acto que refuerza la estructura operativa, a la par que se refuerza la plantilla en general con un aumento de 390 agentes desde el año 2019 a los que se sumarán otros 104 en esta primavera.

Durante su intervención, la alcaldesa, que ha estado acompañada por el consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; y el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano, ha subrayado la relevancia de esta cita para la ciudad.

En concreto, ha destacado que detrás de cada promoción profesional hay "años de servicio, de formación continua, de noches sin dormir, de decisiones difíciles y de vocación constante. Especialmente de vocación", recalcando que el paso adelante que hoy dan los agentes "es fruto de vuestra profesionalidad".

Los ascensos fortalecen la Escala de Mando del Cuerpo, con la promoción de oficiales, subinspectores, inspector, intendente e intendente principal.

"Con estos ascensos se refuerza la Escala de Mando de la Policía Local. Conseguimos actualizar y fortalecer la estructura jerárquica del Cuerpo, garantizando una cadena de mando sólida, preparada y adaptada a los retos actuales", ha afirmado.

La alcaldesa ha puesto el acento en la creciente complejidad del trabajo policial y en la necesidad de una organización cohesionada: "Una organización clara, cohesionada y bien estructurada es imprescindible para ofrecer una respuesta eficaz ante las situaciones que cada día afrontáis en nuestras calles", ha defendido.

SEGURIDAD

"La seguridad pública no es un concepto abstracto. Es la tranquilidad de una madre cuando su hijo vuelve a casa; es la libertad de abrir un comercio cada mañana; es la confianza de pasear por nuestros barrios; es la garantía de que, ante cualquier dificultad, habrá un profesional dispuesto a intervenir con rigor y humanidad", ha aseverado Natalia Chueca, al tiempo que ha añadido: "Porque sin seguridad no hay libertad plena. Y sin libertad, nuestra convivencia está en peligro", ha añadido.

La regidora de Zaragoza ha enmarcado este acto en la actualización y fortalecimiento de la plantilla municipal: "La seguridad del siglo XXI exige preparación, innovación y capacidad de adaptación. Y estoy convencida de que contamos con un Cuerpo preparado para afrontar esos desafíos".

La alcaldesa ha reafirmado, ante todos los allí presentes, el compromiso del Gobierno municipal con la Policía Local: "Seguiremos trabajando para dotaros de los mejores medios, de más plantilla, de la formación y del respaldo institucional que merecéis. Porque cuidar a quienes nos cuidan es una obligación moral".