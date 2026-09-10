Chueca estudiará asociar la ZBE a un real decreto de 2011, que pide Vox, pero sin comprometer ayudas al transporte

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que estudiará la petición de la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, de asociar de forma estricta la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al Real Decreto 102/2011, como en Madrid, sobre niveles reales de contaminación, pero ha advertido que vigilará para que no se comprometan las ayudas al transporte público.

Chueca ha comentado que la Ley de ZBE no es de 2011, sino muy posterior y las ayudas al transporte público del Ministerio de Transportes no están vinculadas a ese real decreto de los episodios de alta contaminación que tienen otras ciudades, ya que se referencian "única y exclusivamente a las zonas de bajas emisiones, que son criterios distintos a los de los episodios de alta contaminación", ha puntualizado.

Ha aclarado que los episodios de alta contaminación únicamente afectan al dióxido de nitrógeno como partícula principal a medir cuando las ZBE "miden muchas otras partículas y la calidad del aire en todo su conjunto" para apostillar que son instrumentos jurídicos diferentes.

"Por lo tanto, mucho me temo que no va a ser la solución, que ojalá hubiese sido la solución a esa zona de bajas emisiones que todos querríamos encontrar, pero que obviamente la que tenemos encima de la mesa, la que han trabajado los técnicos del área de movilidad durante varios meses con muchas horas de trabajo es la mejor propuesta y la que cumple con los dos objetivos de minimizar el impacto de las sanciones de la zona de bajas emisiones y, a la vez, cumplir con la ley y cumplir con lo que son las bonificaciones del Ministerio de Transportes",

Esa ayuda del 20 por ciento "no se puede poner en riesgo y perderla porque penalizarían a todos los usuarios del transporte público que no podrían acceder al autobús o al tranvía al precio que tienen actualmente", ha razonado.

"SOCIOS DE PRESUPUESTO NO DE GOBIERNO"

Respecto a la presentación del presupuesto antes del 20 de octubre, como marca la legislación, Chueca ha indicado que en la actualidad no están preparados, pero sí tienen muchas horas de trabajo por delante para "poder intentarlo" porque "ese sería el objetivo".

Después de que Vox dijera que se siente liberado de mantener la lealtad para aprobar el presupuesto, Chueca ha replicado: "tampoco he sentido que Vox haya estado muy coaccionado por ese apoyo a los presupuestos, porque es verdad que ha apoyado a los presupuestos, pero luego, por otro lado, lo hemos encontrado haciendo duras críticas al equipo de gobierno desde el primer día".

A su parecer, el haber apoyado el presupuesto "no ha hecho que el grupo municipal de Vox haya apoyado al Gobierno en su gestión en el día a día, en los plenos o en las comisiones".

"Entendiendo que son responsables, ha habido cosas en las que han coincidido y han votado a favor porque consideraban que tenían que votar a favor. Pero que luego, también, cuando han considerado que tenían que votar en contra, lo han hecho".

"No sé en qué medida se sienten liberados o unidos, pero yo creo que siempre Vox ha dicho que se sentían socios de presupuestos, pero no socios de gobierno y por lo tanto así han actuado hasta ahora", ha zanjado.

TRANSPORTE GRATIS POR OBRAS

Sobre la propuesta del PSOE de que el transporte de autobús sea gratuito en las 19 líneas afectadas por obras en la vía pública, Chueca ha contestado que este tipo de iniciativas es "más fácil" hacerlas desde la oposición.

"Yo también le diría al Partido Socialista que ponga gratis el transporte de Renfe debido a que nunca cumple con sus horarios y no sé por qué tenemos que estar pagando el billete completo cuando ni siquiera el servicio funciona bien", ha comparado.

La alcaldesa ha considerado que la realidad que vive Zaragoza es que "nunca antes los usuarios del transporte público habían pagado tan poco, habían tenido tantas bonificaciones y habían tenido un precio de acceso al billete más económico que ahora".

Asimismo, "tampoco nunca antes, el Ayuntamiento de Zaragoza, de su presupuesto municipal, había hecho un esfuerzo mayor en el transporte urbano" para dejar claro que los recursos son limitados.

MANO TENDIDA

Tras reunirse con las portavoces de todos los grupos municipales, Chueca le ha trasladado que el Gobierno de la ciudad va a tramitar un presupuesto para 2027 y ha confiado en que "todos los partidos sean responsables".

Así, se lo ha comunicado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera; como a la de Zaragoza en Común, Elena Tomás, y, "por supuesto a la portavoz de Vox", al argumentar que "a nadie se le escapa" que es el partido con el que el PP lleva pactando el presupuesto durante todos estos años y la intención de Chueca es que "siga siendo así".

La alcaldesa le ha dicho a Vox que "tiene que entender" que el PP "está cumpliendo y que se puede cumplir hasta donde se puede cumplir, pero tendrá que ser responsable también en aceptar dónde está el límite de la zona de bajas emisiones".

Chueca ha comentado que tiene la "mano tendida" a todos los grupos municipales y también ha asegurado que se reunirá con la concejal no adscrita, Marisa Gaspar