Chueca exige al PSOE que rectifique su rechazo al 'El Bosque de los Zaragozanos' en las Fuentes y respalde el proyecto

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza, a través de su consejera municipal de Servicios y Movilidad, Natalia Chueca, ha rechazado la "incomprensible" actitud "negacionista" del concejal socialista y presidente de la Junta Municipal de Las Fuentes, Horacio Royo, al posicionar a su grupo municipal contra 'El Bosque de los Zaragozanos'.

Este proyecto, han recordado fuentes del Ayuntamiento de la capital aragonesa, contó con el consenso de todos los partidos políticos en el Debate del Estado de la Ciudad del año 2020.

Por ello, ha exigido a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, que "rectifique a su concejal y respalde públicamente" un proyecto medioambiental estratégico de la ciudad que supondrá la plantación de 700.000 árboles, la creación de un sumidero de carbono "sin precedentes" en 1.000 hectáreas. Además, ha apuntado el Consistorio, contribuirá a sensibilizar a miles de escolares que ya están participado en las plantaciones iniciadas durante el invierno.

Natalia Chueca ha comentado que "más de 50 empresas se han sumado ya a 'El Bosque de los Zaragozanos', así como medios de comunicación y miles de zaragozanos a título personal" y ha lamentado la "falta de criterio y de liderazgo en el seno del PSOE municipal, que se ha opuesto sistemáticamente a proyectos buenos para la ciudad de Zaragoza como acabamos de ver con el recurso contra el mejor contrato de limpieza de la historia".

Por eso, la consejera municipal ha confiado en que "Lola Ranera llame la atención a su concejal" porque "ni representa a los vecinos de Las Fuentes ni les hace ningún bien intentando confrontar al distrito con un proyecto de ciudad como el Bosque de los Zaragozanos que supondrá una inversión importante en espacios degradados donde actualmente no hay nada".

En este sentido, ha considerado que "los gobiernos de izquierdas dejaron la ciudad de Zaragoza con 4.000 alcorques vacíos que este gobierno va a replantar" y que "también acabaron con las plantaciones escolares frenando las políticas de repoblación".

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Gobierno de PP-Cs ha reiterado su apuesta por la lucha contra el cambio climático y ha animado al PSOE a "no descolgarse de estas políticas por meros cálculos políticos que no benefician a nadie, ya que, ningún ciudadano va a entender que el principal partido de la oposición diga también que no a la plantación de 700.000 árboles durante los próximos 10 años".

De igual modo, Natalia Chueca se ha ofrecido a volver a explicar a los concejales del grupo municipal socialista los beneficios que tiene para Zaragoza un proyecto como 'El Bosque de los Zaragozanos', que "se ha convertido en un referente europeo de colaboración entre instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, aspirando a lograr un nuevo impulso a través de los fondos europeos", ha concluido.