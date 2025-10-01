Chueca: "La ministra de Igualdad no está para dar lecciones tras ocultar que las pulseras antimaltrato no funcionan"

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "no está para dar lecciones a nadie" y más después de que se supiera, la semana pasada, que "han estado ocultando durante meses las pulseras que tenían supuestamente que proteger a las mujeres de sus maltratadores sexuales, por lo que fue reprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, nos ha engañado a todos los españoles".

La diferencia, ha comentado Chueca, es que el PSOE quiere llevar siempre "la bandera de la defensa de la mujer y de la igualdad", pero es el Gobierno el que "ha sacado a los violadores a la calle, que ha aprobado la Ley del 'solo sí es sí' y que ha reducido las penas de los maltratadores, con lo cual, lecciones las justas", ha subrayado.

Chueca ha respondido de este modo a las declaraciones de la ministra Redondo por cambiar el Ayuntamiento de Zaragoza los denominados 'Puntos Violeta' por los 'espacios seguros unisex' en las fiestas del Pilar y acusaba al Gobierno de la ciudad de hacer seguidismo de las políticas de Vox en torno a la violencia de género.

"Que el PSOE quiera buscar polémica con este tema creo que, primero, se lo tendrían que hacer mirar después de lo que han hecho ellos, con hechos fácticos", ha comentado Chueca para citar la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí', que "desprotege" a las mujeres de las agresiones sexuales o las pulseras que "no funcionan".

Además, ha criticado que en el caso de las pulseras antimaltrato "lo han ocultado y ahora generan polémica en lugar de buscar una solución urgente y avisar a las mujeres que se han sentido abandonadas pensando que llevaban una pulsera que les protegía y lejos de protegerle lo que estaba haciendo es que los maltratadores pudiesen estar cerca de ellas, entonces que dejen de darnos lecciones y que se pongan a trabajar y a gestionar y a proteger realmente a las mujeres".

'ESPACIOS SEGUROS UNISEX'

Sobre los espacios seguros ha explicado que el año pasado en las fiestas del Pilar se pusieron estos puntos seguros donde no solamente se protege a las mujeres ante cualquier violencia sexista que puedan recibir, sino que "también y además hay otro tipo de agresiones que tienen que ser protegidas porque, cada vez, son más las agresiones que pueden venir del consumo de drogas que se ponen en la bebida o cualquier otra agresión, como robos o hurtos".

Por ello, ha precisado que el Ayuntamiento lo que hace es "ampliar la seguridad no solamente de las mujeres, por supuesto que las mujeres están incluidas, pero también de cualquier ciudadano que tenga un supuesto altercado o una necesidad de verse asesorado y atendido ante las distintas situaciones que se pueden dar en una agresión".

Ha abundado en que "no se trata de cambiar, sino de ampliar", porque se mantiene toda la atención a las mujeres que puedan tener un caso de agresión sexual, pero además a los hombres que también pueden tener un caso de agresión de cualquier tipo sexual o de otro tipo y por supuesto, atender cualquier necesidad que puedan tener cualquier ciudadano".

Precisamente, esta experiencia que se probó el pasado año en el Espacio Zity "se amplió porque había demanda de ciudadanos que requerían otro tipo de servicios". Así, a la vez que se atienden los casos de agresiones sexuales y todo el asesoramiento que conlleva se incluyó también la prevención del consumo de drogas de sumisión".

Esa prueba de las pasadas fiestas del Pilar año reveló una "necesidad" al comprobar que las "casuísticas de riesgo eran mucho más amplias y era bueno que en un mismo punto se concentrase en todo tipo de soluciones. Eso es lo que hemos hecho ante el éxito del año pasado del Espacio City y que este año se ha replicado en el Festival Vive Latino y se va a volver a repetir en estas fiestas del Pilar.