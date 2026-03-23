Chueca a los nuevos bomberos: "Ahora tenéis una responsabilidad y un compromiso permanente con Zaragoza"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entrega los diplomas a la nueva promoción de Bomberos de Zaragoza, formada por 67 hombres y cuatro mujeres - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha entregado los diplomas a la nueva promoción de Bomberos de Zaragoza, formada por 67 hombres y cuatro mujeres que se han incorporado este mes de marzo al cuerpo municipal, contribuyendo a reforzar el operativo de emergencias y la seguridad en la ciudad. "Ahora tenéis una responsabilidad y un compromiso permanente con la ciudad", les ha indicado.

Estos nuevos efectivos se han incorporado tras superar seis meses de intensa formación, un periodo en el que se han instruido en las muchas funciones que realiza el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que van desde accidentes con mercancías peligrosas hasta salvamento acuático.

El acto se ha celebrado en el pabellón del Parque 1 de Bomberos, donde los nuevos funcionarios de carrera han estado acompañados por los familiares y allegados más cercanos, quienes han compartido su alegría por el logro conseguido tras superar el exigente proceso de oposición.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido entregarles personalmente el diploma a cada uno de ellos, tras las palabras de la concejal de Bomberos y Protección, Civil Ruth Bravo, y el jefe de la instrucción, Marcos Pastor.

A ellos se ha referido especialmente, aludiendo a la responsabilidad que a partir de ahora tienen y que ha calificado de "máxima". "Sé que desempeñaréis vuestra función con diligencia y vocación de servicio público, tal y como habéis aprendido de vuestros instructores a quienes agradezco la labor realizada".

Porque ser bombero, ha añadido, va mucho más allá de dominar técnicas o protocolos. "Significa estar siempre disponibles, actuar con determinación cuando cada segundo cuenta y ofrecer tranquilidad a los ciudadanos en los momentos más difíciles".

"El diploma que hoy recibís --ha manifestado Chueca-- es el símbolo de meses de trabajo intenso, de superación personal, de sacrificio personal y de renuncia a vuestro tiempo con amigos y familia".

"Recibidlo con orgullo, pero también con la conciencia de lo que representa, una responsabilidad enorme y un compromiso permanente con Zaragoza y sus ciudadanos", les ha instado.

Por último, les ha recordado que forman parte del servicio mejor valorado por los zaragozanos, como figura en cada oleada del barómetro municipal, y que con su incorporación alcanza los 488 efectivos.

Para la alcaldesa, el Cuerpo Municipal de Bomberos es un pilar "fundamental" en la seguridad de la ciudad. "Desde este Gobierno lo tenemos claro: la protección civil y la seguridad de Zaragoza son una prioridad absoluta. Y, por eso, hemos trabajado para cubrir todas las plazas y seguir fortaleciendo este servicio esencial", ha expresado.

FORMACIÓN: UNA DE LAS MÁS COMPLETAS DEL ESPAÑA

Tras superar el proceso de oposición, 67 hombres y 4 mujeres han comenzado, el pasado 15 de septiembre, el periodo de formación que debían superar con éxito como requisito imprescindible para su incorporación definitiva en el Cuerpo Municipal.

Hasta el 27 de febrero y guiados por cuarenta instructores, han seguido un intenso calendario de clases teóricas y prácticas, que se han llevado a cabo en la Escuela de Bomberos de la Cartuja y en el parque 1 de Bomberos, además de en otras ubicaciones de la ciudad.

En esta ocasión, además, se ha ampliado la formación, pasando de cuatro a seis meses, siendo una de las más completas del país con el objetivo de que los efectivos se incorporen con un alto nivel de preparación.

En total, 675 horas formativas, en las que han aprendido cómo intervenir en las situaciones en las que los bomberos son requeridos, que son muchas. Además de aprender a apagar incendios en viviendas y fábricas, han aprendido a intervenir en accidentes de tráfico, en salvamento acuático, con prácticas en Murillo de Gállego, y hasta en rescate de animales.

Otro bloque formativo ha sido la gestión de NBQ, ya que, dada la ubicación geográfica de Zaragoza, entre Madrid y Barcelona, existe un tráfico constante de mercancías peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril. Han abordado cómo actuar en este tipo de siniestros y a utilizar los trajes de protección química.

Además, han realizado prácticas de conducción de vehículos pesados, rescate vertical en la torre de maniobras del parque 1 y en montaje de Puestos de Mando Avanzado. En la actualidad, 488 personas conforman el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, entre ellos 429 son bomberos y 39 médicos y personal sanitario.