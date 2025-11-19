Chueca pide explicaciones por la aparición, otra vez, del concejal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez en el informe de la UCO

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que pedirá explicaciones en el pleno de la semana próxima al grupo municipal del PSOE por la aparición, otra vez, del concejal socialista, Alfonso Gómez Gámez, --cuando era director general de Minas en el Gobierno de Aragón-- en un nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la concesión de la mina Muga, dedicada a la explotación de potasa, entre Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón).

En dicho informe, recogido por los medios de comunicación, aparece un documento manuscrito en el que aparecen los nombres del expresidente del Gobierno de Aragón y exlíder regional de los socialistas, el fallecido Javier Lambán; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y exsecretario provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero; el alcalde de Remolinos y diputado provincial, Alfredo Zaldívar; y el exdirector general de Energía y Minas del Gobierno autonómico y actual concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez, como contactos de la trama de Koldo García y Santos Cerdán en relación a la concesión de la Mina Muga.

Chueca ha informado de que el PP presentará una moción para el pleno ordinario de este mes de noviembre para que el PSOE de explicaciones, haga una comparecencia pública y "haga públicos los informes que han estado investigando en el Partido Socialista, donde dicen que este señor --Gómez Gámez-- no está vinculado a la trama de corrupción de Koldo, Ábalos y Cerdán, y fruto de los cuales lo han vuelto a restituir como portavoz adjunto", precisamente en el pleno del pasado mes de octubre, después de estar apartado unos meses por la aparición de su nombre en otro informe de la UCO sobre este mismo asunto.

"La verdad --ha dicho Chueca-- es que los informes de la UCO de ayer nos dejaron a todos sorprendidos porque, nuevamente, la trama de corrupción del Partido Socialista sea una trama tan organizada que el entorno más cercano de Pedro Sánchez, como era Santos Cerdán o el ministro Ábalos, que era su número dos y su número tres del Partido Socialista, estaban organizados incluso antes de llegar al Gobierno de España y como estaban preparados para que, una semana después, se estuviesen reuniendo aquí, en Aragón, y estuviesen ya interviniendo y hablando de la mina Muga no con funcionarios, sino con cargos políticos del PSOE".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha reconocido que están "muy preocupados" y sobre todo en su caso en la parte del informe de la UCO que afecta a Aragón.

Al respecto, ha señalado que "nuevamente" este concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, vuelve a salir, pero "no solamente sale de pasada, sino con nombres y apellidos". Además, Gómez Gámez figura "como el que estaba clasificando a los funcionarios según si eran aptos o no para los intereses de esta trama corrupta y por lo tanto vamos a pedir explicaciones, obviamente", ha reiterado.

La alcaldesa ha dicho no entender "en qué está pensando el Partido Socialista de Aragón", porque hace apenas un mes este señor ha sido restituido como portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE después de que hicieran un expediente en el que "dicen que no han encontrado nada", por lo que a juicio de Chueca "poco han debido de investigar cuando en el segundo informe de la UCO vuelve a salir".

REFLEXIÓN

En este sentido, ha comentado que esta situación invita a hacer una reflexión sobre "con qué criterios se está organizando el Partido Socialista en Aragón, con qué criterios gestiona Pilar Alegría el Partido Socialista y la portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza Lola Ranera".

Así, se ha referido a que la semana pasada otro concejal del PSOE, Horacio Royo, ha sido destituido de su cargo de portavoz de Urbanismo y de la presidencia de la Junta de Distrito del Arrrabal "simplemente porque no hace seguidismo de Sánchez o simplemente porque no se ha declarado sanchista o porque no lo han encontrado que fuese suficientemente sanchista, aunque eso es cosas internas del Partido Socialista".

Ha comparado la situación de Horacio Royo con la de Gómez Gámez a quien "lo han colocado nuevamente como portavoz adjunto", tras volver a salir otra vez en un informe de la UCO.

"No sé qué criterios son y esas contradicciones las tendrá que explicar el Partido Socialista no solamente al resto de grupos municipales que estamos esperando que nos expliquen, sino a todos los zaragozanos", ha instado.

"Los zaragozanos --ha recalcado la alcaldesa-- no entienden que están basando en el Partido Socialista en España, pero tampoco aquí concretamente en Aragón y en Zaragoza".