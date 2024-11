Chueca pide al PSOE que aproveche su asistencia al congreso federal para pedir la dimisión de Sánchez

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido a los concejales socialistas que acudirán al congreso federal del PSOE que aprovechen para pedir la dimisión del secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y así "regenerar el partido socialista y recuperar lo que fue con un nuevo liderazgo para servir a los ciudadanos".

Chueca ha instado a los concejales socialistas a que reflexionen al argumentar que le resulta extraño que no estén incómodos con "tantos imputados". Van al congreso del PSOE en la "semana fantástica de la corrupción del PSOE" para recodar que Sánchez tiene imputada a la mujer, el hermano, el exnúmero dos del partido, el líder del PSOE en Extremadura, el fiscal general del Estado y "Lobato ha tenido que dimitir para no cometer irregularidades".

Los casos de corrupción son de lo más variado desde mascarillas a hidrocarburos y "parece el Diario de Patricia, cada día sorprende". Se ha preguntado si para eso quiere Sánchez el poder porque "perdió las elecciones y está sometido a todos los chantajes de los herederos de ETA, ha aprobado la amnistía para unos pocos corruptos, rompe la igualdad entre españoles con el cupo catalán, coloniza TVE", ha enumerado.

"Se van a ir a Sevilla y no van plantar cara, no quieren un líder que recupere los principios del PSOE y su refundación", se ha preguntado la alcaldesa para aseverar que "si no plantan cara son cómplices de Sánchez y su entorno".

Chueca ha realizado estas declaraciones durante el debate de una moción de urgencia del PP, en la que pide la dimisión de Sánchez para "frenar el deterioro institucional" y que se ha aprobado con los votos del PP y VOX y el rechazo del PSOE y ZeC.

"CASCADA DE DENUNCIAS"

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha argumentado la presentación de la moción por el aumento de los casos por corrupción que están judicializados. Ha alertado de que la "reciente cascada de denuncias, investigaciones y revelaciones relacionadas con el Gobierno de España, miembros del PSOE y personas del entorno más próximo del presidente del Gobierno pone de manifiesto un entramado de corrupción y de instrumentalización de las instituciones que ha alcanzado las más altas esferas del poder".

Entre los casos más alarmantes ha citado los desvelados recientemente sobre el caso Koldo a través de las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, quien ha señalado directamente a ministros, altos cargos del Gobierno y representantes del PSOE por su implicación en tramas de malversación, tráfico de influencias y cobros indebidos de comisiones.

"Las acusaciones incluyen pagos en efectivo a cambio de favores políticos, irregularidades en la adjudicación de contratos públicos e incluso el uso indebido de recursos durante la pandemia para beneficio personal", ha añadido el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Ángel Lorén ha recalcado que también existe corrupción en el entorno familiar de Pedro Sánchez y nuevos indicios de corrupción, "situación que constituye un flagrante abuso de poder por parte del presidente del Gobierno de España y una falta de respeto a las normas éticas que deben regir la actuación de los representantes públicos y su entorno".

Sobre Álvaro García Ortiz, los 'populares' de Zaragoza han lamentado el descrédito de una institución que "es Ministerio público, pero que en realidad actúa como un brazo político del Gobierno de Sánchez, sirviendo a intereses partidistas en lugar de garantizar la independencia de la justicia".

"Las evidencias que demuestran la filtración de información confidencial y la utilización de la Fiscalía como herramienta de persecución contra adversarios políticos, lo que representa una forma de corrupción institucional que socava el Estado de derecho y debilita la democracia", ha agregado Lorén.

AYUSO Y MAZÓN

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha criticado al PP que traiga esta moción, cuando "está por saber cómo se pagó el ático donde vive Ayuso" y "Mazón no contento con ser incompetente adjudica 4,4 millones a una empresa que infló la caja B del PP".

La concejal de VOX, Eva Torres, ha subrayado que Sánchez es un "traidor" y podría ahorrar a lo españoles el "espectáculo de su caída". "Es culpable y criminal por inacción y denegación de auxilio en la DANA". Igualmente, ha dicho que "comercia con la prosperidad de los españoles en el aspecto fiscal". A su parecer, Sánchez es "capaz de todo" y su gobierno actúa como una "organización criminal y una mafia".

Ha lamentado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "presuma de ir a un acto de UGT mientras sonaba la Internacional". Se ha preguntado "qué tiene que pasar para que el PP no haga seguidismo de la izquierda".

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez ha criticado que el PP "no respeta la ley ni al poder judicial" porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, al tiempo que ha recordado a los condenados del PP por financiación irregular para tildar de "incompetente a Mazón y tener cara dura por no dimitir tras la DANA". Ha asegurado que el PP "tiene miedo a Ayuso y por eso callan" para atribuir las críticas del PP a Sánchez porque el presidente del Gobierno sube las pensiones.

Lorén le ha pedido al edil socialista que "regrese del pasado" y ha argumentado esta moción para defender a los españoles. Ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez "gobierna bajo chantaje y hace que un cargo público dimita en 24 horas con prácticas que conocen en el sur de Italia". "Solo nos puede salvar un juez español o europeo", ha exclamado