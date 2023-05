Chueca (PP) avanza que sacará a información pública la fase 2 de la reforma de la avenida Navarra en el próximo mandato

ZARAGOZA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que una de las primeras iniciativas que acometerá en el próximo mandato será sacar a información pública el proyecto para seguir avanzando con la remodelación de la avenida de Navarra, en el barrio de Delicias.

Así lo ha indicado este lunes, en una rueda de prensa que ha ofrecido Chueca en la avenida de Navarra de Zaragoza para presentar su Plan de Inversión para los Barrios, un programa de intervención en la ciudad que prevé invertir más de 200 millones de euros en los próximos cuatro años.

El objetivo del Partido Popular para el próximo mandato es seguir remodelando calles y construyendo centros cívicos, centros de mayores y escuelas infantiles, continuar reformando y ampliando los parques de los distritos y seguir creando proyectos ilusionantes que dinamicen los barrios cultural, social y económicamente.

Chueca ha explicado que la inversión de más de 200 millones de euros en los barrios en cuatro años "es un plan realista desde el punto de vista técnico", basado en las necesidades de los vecinos y en mejorar los servicios.

La propuesta de Natalia Chueca aborda un primer bloque referido a las reformas de las calles para sanear las redes de abastecimiento y saneamiento, incluir espacios peatonales y vegetación.

De cara al próximo gobierno municipal, la candidata 'popular' ha citado actuaciones en el Coso, entre plaza España y de la Magdalena; avenida de Cataluña y de Valencia; así como las calles Manifestación, Santander, Francisco Rallo Lahoz, Escuelas, Belchite, Utrillas, Escultor Lobato, Biello de Aragón, Fernando Díaz de Mendoza, Pilar Lorengar, Oeste, Padre Manjón, Castillo de Loarre y la plaza San Pedro Nolasco, entre otras.

NUEVOS EQUIPAMIENTOS

Por otro lado, Chueca se ha referido a las actuaciones relacionadas con la construcción de nuevos equipamientos en los barrios, como la ludoteca de Parque Venecia, la escuela infantil de Arcosur, las piscinas de La Almozara y Distrito Sur, la casa de juventud de Rosales, el centro cívico de Parque Goya y el de Hispanidad, tres centros para mayores en Casco Histórico, Torrero y Centro; y un nuevo equipamiento municipal en los antiguos suelos de Aceralia, en el Picarral.

"La idea es hacer el centro de Torrero en la antigua cárcel, que hay que desalojar porque está 'okupada', igual que hicimos con el Luis Buñuel, para poner esta infraestructura al servicio de los vecinos del barrio", ha contado.

Del mismo modo, la 'popular' ha abogado por impulsar grandes proyectos para atraer público a los barrios. En este punto, se incluye la transformación de la antigua fábrica Giesa, en Las Fuentes; la creación de la Ciudad Inteligente del Deporte, en el Actur; y de un espacio multiusos, como es el Wizink Center, con capacidad para 10.000 espectadores, en los suelos del Portillo, que acogerá espectáculos musicales y culturales.

MÁS ZONAS VERDES

El cuarto pilar del Plan de Inversión para los Barrios está dedicado a la ampliación de zonas verdes, reforma de parques y mejora de la escena urbana. En este sentido, Natalia Chueca pretende impulsar la reconversión de las riberas del Huerva en un paseo verde, cuya primera fase de actuación tendrá un coste de 10 millones de euros; la reforma de los parques Tío Jorge del Rabal, Miraflores en el Centro, Torre Ramona en Las Fuentes y La Paz; y la ampliación del Bosque de los Zaragozanos.

Asimismo, se plantean actuaciones transversales en distintos distritos de la ciudad, como el plan de renovación de los juegos infantiles de la ciudad, valorado en dos millones de euros, el de sustitución de la iluminación por luminarias led, que conllevará una inversión de 32 millones de euros a ejecutar en cuatro años; el mantenimiento de la 'Operación Asfalto'; y acciones de mejora en los colegios de la ciudad.

Chueca ha cifrado en 9.000 las viviendas rehabilitadas en los últimos cuatro años de gobierno de los 'populares'. "Me comprometo a incrementar esta cantidad, empezando por las viviendas de los grupos sindicales, que llevan muchos años esperando", ha señalado. En esta línea, ha apuntado que el proyecto para iniciar los trabajos en las primeras 3.500, en el Rabal, Las Fuentes, el Casco Histórico y Delicias, ya está listo y se realizará con la colaboración de fondos europeos.

Tras las elecciones, ha adelantado Natalia Chueca, se alcanzarán las 15.000 viviendas rehabilitadas. "No hacemos promesas inalcanzables, sino que presentamos proyectos y planes realistas, desde el punto de vista técnico y económico, para seguir poniendo Zaragoza al día, después de la década de parálisis a la que los gobiernos del PSOE y después ZeC han sometido a los zaragozanos", ha considerado.

También ha recordado que, tras la Expo, finalizaron las reformas de calles, inversión en zonas verdes, la construcción y grandes reformas de equipamientos para los vecinos. "Nos repitieron hasta la saciedad que la culpa no era de quien gobernaba la ciudad, sino que era de la crisis financiera, pero eso no es así", ha apostillado Natalia Chueca.

QUÉ HA HECHO EL PP EN LOS BARRIOS

La candidata ha subrayado que, pese a que esta legislatura ha estado marcada por dos años de pandemia, el Gobierno del PP al frente del Consistorio "ha devuelto el ritmo inversor a la ciudad y los vecinos pueden verlo".

Ha expuesto acciones emprendidas en la primera fase de la avenida Navarra, el nuevo parque Pignatelli, las reformas de las calles San Miguel, Latassa, Sixto Celorrio, Cuarte, Predicadores u Osa Mayor; o en las plazas de Salamero, Santa Engracia, Reina Sofía, Esperanto y la Magdalena; además de una nueva escuela infantil en Parque Venecia, un pabellón en Miralbueno, o el centro de mayores de Universidad.

En definitiva, durante los últimos cuatro años la inversión en barrios ha sido superior a 150 millones. Por ello, Chueca ha pedido a otros partidos políticos "que no saben qué decir y repiten que no se destinan fondos a los barrios" que "estudien un poco y no falten a la verdad".