Chueca replica a Vox que el Ayuntamiento es "coorganizador" del espectáculo Boreal al poner el suelo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha replicado al portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, que el Ayuntamiento es "coorganizador", del espectáculo Boreal, al poner el suelo en una zona del parque Grande José Antonio Labordeta; mientras que la empresa promotora, Naturaleza Encendida, pone el resto de actividades.

Julio Calvo ha avanzado que Vox se plantea recurrir ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) el espectáculo Boreal, que estará en el parque Grande José Antonio Labordeta durante la Navidad, por falta de información después de que el pasado 21 de noviembre requirieron el expediente y se haya superado el plazo de cuatro días estipulado por el Reglamento Orgánico Municipal. Además, el portavoz de Vox considera que el que la empresa no pague canon es un "agravio comparativo" hacia los feriantes y otros empresarios de este tipo de eventos.

"No sé por qué hay discrepancia con el proyecto de Boreal" ha indicado Chueca para explicar que su objetivo como alcaldesa es que la ciudad en Navidad tenga el mayor número de actividades posibles, que los zaragozanos disfruten del espíritu navideño, de las actividades que se puedan organizar en la ciudad.

Chueca ha indicado que el espectáculo la promotora del espectáculo del año pasado, Luzir, y este año "no ha querido repetir porque parece ser que los números no son tan rentables como la oposición suele pensar y si hubiesen sido rentables hubiese repetido, pero no ha querido repetir porque hay que hacer una inversión muy fuerte para luego realmente poder recuperar esa inversión privada" por lo que se han buscado alternativas para que otros promotores pueden hacer un espectáculo similar al que se hace en otras ciudades e "invitarles a organizarlo con el Ayuntamiento".

Tras precisar que desconoce los detalles, Chueca ha incidido en que es un acuerdo de coorganización" para que entre el promotor privado y junto con el Ayuntamiento "hacer una actividad lúdica que incremente la oferta navideña para las familias y para los visitantes". "No sé por qué supone un problema para los distintos grupos de la oposición o concretamente para Vox, lo desconozco", ha incidido .

La TASA

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha reiterado que en este caso el Ayuntamiento coorganiza el evento. "Como nosotros solos no podemos organizar, ni solo podemos invertir, lo que hacemos es buscar a otro promotor. El Ayuntamiento pone el suelo y el promotor pone el resto de actividades", ha resumido.

Al ser una coorganización cuando el consistorio organiza un acto o un evento "no nos cobramos la tasa a nosotros mismos y hay parte de esa organización que tiene que ver con la tasa". Tras reconocer que desconocer los detalles del acuerdo ha garantizado que "solamente se puede hacer con todo el rigor jurídico y legal para que realmente sea algo bueno para la ciudad y que no tenga ninguna ni duda legal".

Sobre el dinero de la entrada, Chueca ha argumentado que lo cobre el promotor porque "hace la inversión" y ha incidido en que "si fuese tan buen negocio como se cree, hubiese repetido el promotor que lo hizo el año pasado".

Al respecto, ha informado de que la empresa promotora de Luzir les dijo que "había perdido dinero, no le habían salido las cuentas a pesar de que la tasa se le haya cobrado o no se le cobrase la tasa o que cobrase una entrada, porque la inversión que hay que hacer, los gastos para abrir ese espectáculo durante todas las jornadas es superior a los ingresos a pesar de cobrar esa entrada, con lo cual no hay ningún beneficio en ello", ha aclarado.

Tras este antecedente, se ha mostrado partidaria de buscar una solución para "seguir manteniendo esa oferta cultural para las familias como se hace en otras ciudades". Al final, después de varios meses se ha encontrado este promotor --Naturaleza Encendida-- que "está dispuesto a arriesgarse" a venir como copatrocinador o coorganizador con el Ayuntamiento de Zaragoza.

"NO HARÍA NADA QUE NO FUESE LEGAL"

Chueca ha defendido que esta forma de proceder del Ayuntamiento de Zaragoza está dentro "del marco legal, como no puede ser de otra forma, y dentro del marco que marca la ley y las ordenanzas municipales".

Después de brindar "todo tipo de explicaciones", la alcaidesa ha declarado: "estoy muy tranquila y estoy, además, muy satisfecha de poder, a pesar de las dificultades, haber puesto una actividad más para las familias zaragozanas y para que la Navidad de Zaragoza siga siendo un ejemplo de ciudad donde se vive la Navidad, a pesar de que la oposición siempre esté buscando problemas o dificultades".

Finalmente, ha insistido en no entender estas críticas de Vox al dejar claro: "no haría algo que no fuese legal, es que no me cabe en la cabeza. No entiendo a qué viene tanta discusión, pero se darán las explicaciones pertinentes en los entornos de las comisiones en donde tenga que ser o en los despachos, como no puede ser de otra forma".