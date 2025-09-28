El ciclo de la DPZ 'Conversaciones con autores' lleva a Pedro Simón a Illueca, Torralba de Ribota y Maella

Cartel del ciclo de la DPZ 'Conversaciones entre autores y autoras' que esta semana llevará a Pedro Simón a Illueca, Torralba de Ribota y Maella. - DPZ

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo literario "Conversaciones entre autores y autoras" organizado por la Diputación de Zaragoza continúa la próxima semana con Pedro Simón. El periodista y escritor conversará con los lectores de Illueca, Torralba de Ribota y Maella el martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre.

Los encuentros tendrán lugar el martes, 30 de septiembre, a las 18.00 horas en la biblioteca de Illueca y a las 20.00 horas en el salón de plenos de Torralba de Ribota y el miércoles, 1 de octubre, a las 19.00 horas en la biblioteca de Maella.

Pedro Simón es periodista y escritor. Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2015, Premio Primavera de Novela 2021 y Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche 2016. Su salto a la novela llegó con 'Los ingratos', al que le siguieron 'Los incomprendidos' y 'Los afortunados'.

El objetivo de este ciclo, que alcanza su décimo segunda edición, es fomentar la lectura, el análisis y el comentario crítico literario en los municipios de la provincia con unas conversaciones literarias con escritores y escritoras de renombre nacional e internacional al mismo tiempo que se potencia el territorio y la multiculturalidad.

'Conversaciones entre autores y autoras' ya ha llegado en esta edición a Zaragoza, Pedrola y Ricla con David Uclés y a Azuara, La Joyosa y Nuez de Ebro con Luna Miguel. Continuará en las próximas semanas en Borja, Villamayor de Gállego y Ejea de los Caballeros con Ledicia Costas y en Paniza, Alagón y Zaragoza con Andrés Neuman.