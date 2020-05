El ciclo 'Educar para el futuro', de Fundación Ibercaja, resalta la importancia de "desaprender para aprender"

ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Educar para el futuro' de la Fundación Ibercaja ha finalizado este jueves, 28 de mayo, con la videoconferencia 'Aprender y desaprender para reaprender. Emociones, creencia y retroalimentación' que ha estado impartida por la profesora titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, Alejandra Cortés.

Según ha informado la entidad organizadora en una nota de prensa, la ponente ha explicado que "los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender".

"Aprender es un proceso en el que asimilamos y acomodamos conceptos. Lo bonito del desaprendizaje es saber elegir lo que no sirve o lo que no consideramos necesario", ha resaltado, al tiempo que ha destacado que estos procesos nacen de la curiosidad.

Cortés también ha señalado que las emociones, las creencias y la retroalimentación son claves para el crecimiento y mejora. "Además de las emociones básicas, existe un cosmos de emociones maravillosas que nos ayudan a aprender", ha sostenido.

De igual modo, ha considerado que no existen emociones positivas y negativas sino agradables y desagradables y que de todas se puede aprender, desaprender y reaprender. "Las personas aprendemos de manera más profunda en situaciones de serenidad y calma", en una situación que ha calificado como "estado de generatividad" y ha asegurado que cuando se da, se está educando el ser. También esta generatividad ayuda a ser más optimistas, tener más autocontrol y a criticar de manera más socioconstructiva, según la experta.

A su juicio, las creencias determinan los sentimientos, las emociones y las acciones. Por ello, es necesario quedarse con aquellas que aportan y que son positivas y hacer un ejercicio de desensibilización de aquellas que son negativas y no ayudan.

En cuanto a la retroalimentación ha señalado cuatro peldaños para que sea un ejercicio que aporte y que potencie: clarificar, valorar, preguntar y sugerir y ha agregado que esta práctica debe diferenciar en todo momento el ser del estar.

EDUCAR PARA EL FUTURO

Fundación Ibercaja ha clausurado la edición de 'Educar para el Futuro 2020' con esta videoconferencia dirigida a equipos directivos de centros educativos y a docentes que buscan respuestas a las cuestiones que se plantean en educación.

La programación de conferencias en canales digitales ya formaba parte de la estrategia de difusión de Ibercaja, pero durante el estado de alarma se ha reforzado y abierto a nuevos formatos para seguir ofreciendo contenidos de actualidad e interés para diferentes sectores.

Así, en las últimas semanas, se han celebrado sesiones en el ámbito de la educación, la cultura, la empresa y la industria estratégica para la economía y movilidad urbana, que han registrado un elevado grado de participación ya que las redes permiten un mayor grado de audiencia.

Este fue en el caso de la intervención del profesor Juan José Badiola que registró cerca de 7.000 reproducciones, o las conferencias de este programa, 'Educar para el futuro' con más de 14.000 visualizaciones.

Todas las conferencias de esta edición del programa, y de años anteriores, están disponibles en el canal Youtube de Fundación Ibercaja y en 'aulaenred.ibercaja.es'.

'Educar para el Futuro' es un foro de debate sobre innovación educativa abierto a todos los agentes implicados en el sector para compartir conocimientos y experiencias y un entorno de buenas prácticas en el que participan reconocidos expertos procedentes de diferentes lugares del mundo.