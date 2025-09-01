El Ciclo Moncayo de música solidaria vuelve con el concierto del coro Spirito este domingo en el Auditorio de Zaragoza

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo Moncayo de música solidaria comenzará su novena edición este domingo 7 de septiembre con el concierto del coro francés Spirito. Será en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, con la colaboración de Plenum Ensemble y el Coro y los directores de la Academia Zaragoza EnCanta.

Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, el Ciclo Moncayo de música solidaria está organizado por la asociación Estrella de la Mañana.

Además de disfrutar de uno de los coros más importantes del mundo, el concierto de este domingo, que comenzará a las 19.30 horas, permitirá apoyar sus proyectos con población vulnerable india y tibetana en el sur de la India.

El coro Spirito estará dirigido por dos grandes directores aragoneses, Ricardo Soláns y Marta Notivoli, y dos prometedores directores salidos del Aula de Dirección del CSMA, Luca Pop y Benjamín Ortín. Al piano estarán dos artistas zaragozanos, Alicia Callejero y Javier Montañés.

El programa estará formado por algunas de las mejores obras de los grandes maestros del Romanticismo alemán y francés: Johannes Brahms, Robert Schumann, Gabriel Fauré y Josef Rheinberger.

ACADEMIA DE DIRECCIÓN CORAL ZARAGOZA ENCANTA

Ligado a este concierto está la Academia de Dirección Coral Zaragoza EnCanta, que comenzará este martes y tendrá como clausura el concierto del domingo. Participará la gran dama del canto coral francés, Nicole Corti. Corti gana el Grand Prix de Tours en 1989 con el Coro Britten y entre 1993 y 2006 dirige los Coros de Notre-Dame de París. Entre 2008 y 2017 sucede a Bernard Tetu al frente del Departamento de Dirección de Coro del CNSM de Lyon.

Ha sido condecorada como Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras, y Chevalier y Officier de la Orden Nacional del Mérito. Es la única persona que ha ganado el Prix Liliane Bettencourt pour le Chant Coral en dos ocasiones, con el Choeur Britten y con la Maîtrise Notre-Dame de Paris.

La Academia de Dirección Coral Zaragoza EnCanta está inspirada en las organizadas por los Centros Nacionales de Arte Vocal franceses, donde los participantes tienen la posibilidad de dirigir a los mejores coros profesionales. En estas Academias se consigue un nivel de interpretación musical altísimo, muy difícil de alcanzar con coros no profesionales.

Su objetivo es fomentar el canto coral en Zaragoza, para ponerse al nivel o incluso superar a comunidades vecinas como País Vasco, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana. Junto con Spirito cantarán algunas de las mejores voces de los coros zaragozanos.

CORO SPIRITO

Spirito nace en 2017 de la unión de dos coros profesionales franceses: Choeurs et Solistes de Lyon, dirigido por Bernard Tétu, ganador del premio Liliane Bettencourt en su primera edición en 1990, y el Choeur Britten, dirigido por Nicole Corti, que gana ese mismo premio en 2010.

Cuenta con dos coros de inserción profesional, el Jeune Choeur Symphonique (Lyon) y el Jeune Choeur d'Auvergne (Clermont-Ferrand). Spirito está formado por las sopranos Amy Myriam Lacroix, Marie Petit-Despierres y Hélène Richer; los contraltos Christophe Baska, Isabelle Deproit y Caroline Gesret; los tenores Almeno Gonçalves, Vincent Laloy y Marc Scaramozzino; y lo bajos Guillaume Frey, Paul-Emile Burgevin y Etienne Chevalier.

PLENUM ENSEMBLE

Plenum Ensemble surge en septiembre de 2023 a raíz del interés de un grupo de jóvenes por indagar en las posibilidades de la música coral para ensemble.

Está formado por Clara Morillo, Luisa Idoype, Didac Val, Iker Carrera, Javier Lucia, Javier Cadena, Leo Sanjurjo, Miguel Barrio y Mario Catena, quienes han recibido formación coral de grandes directores como Lluís Villamajó, Nicole Corti y Mikael Wedar, y formación vocal con César Polo y Vanesa García.

CICLO MONCAYO

El Ciclo Moncayo nace en 2017, cuando el zaragozano Julio Escartín gana el bote de Pasapalabra con la palabra "Moncayo", y compra un piano de cola con el que se organizan sus primeros conciertos. Desde entonces Estrella de la Mañana ha organizado más de 80 conciertos en los que se unen música y solidaridad.

Desde 2017 el Ciclo Moncayo ha contado con la ayuda económica de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y también tiene el apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

La Academia de Dirección Coral Zaragoza Encanta cuenta con la colaboración del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor y de FEDARCOR, Federación Aragonesa de Coros.

CICLO

El Ciclo Moncayo continuará el 19 de septiembre con Delicious Band. Agrupación Artística Aragonesa, en la calle Lagasca 23; el día 23 de septiembre será el turno de la Orquesta de cámara Ars Aeterna, dirigida por Abraham Carrasco. Gloria Antiqua, en la Iglesia Escuelas Pías de Zaragoza.

Para el 17 de octubre se ha prgoramado Ara Mundi con Javier Ares y Fernando Ballarín en la Iglesia Escuelas Pías de Zaragoza; el 25 de octubre se podrá escuchar a Dubádu Big Band, dirigida por Carlos Calvo, en la sala Luis Galve del Auditorio; el 11 de noviembre el Coro Arcadia dirigido por Carlos Purroy; y el 21 de noviembre será para MusicAra, Ángel Cortés, Sara Serena, Film Symphony Rondalla, con el coro del Colegio Rosa Molas y la Escuela de Baile Bybaila, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.