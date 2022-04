El científico José Luis Jiménez cree que debería haberse aprovechado el fin de la mascarilla para impulsar otras medidas

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad de Colorado e Hijo Predilecto de Zaragoza, José Luis Jiménez, ha considerado que con el decaimiento de la obligación de usar las mascarillas en espacios interiores para prevenir la COVID-19 "se ha desaprovechado la oportunidad" de aplicar, a cambio, otras medidas que reduzcan el riesgo de contagio.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras ser recibido por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la vicealcaldesa, Sara Fernández, y los portavoces de los grupos municipales, ha comentado que el uso de mascarillas es una medida "de la que estamos cansados", pero ha opinado que dejar de usarlas habría que haberlo "compensado" con otras acciones, como tener medidores de la calidad del aire.

"Da pena que se haya desaprovechado la oportunidad" ya que el virus "sigue ahí y, seguramente, tendremos alguna ola más, en el otoño e invierno --es lo que me dicen los virólogos--, cuando nos volvamos a meter en interiores y haya decaído un poco la inmunidad", ha expuesto el científico. También ha deseado: "Que hayamos aprendido y estemos un poco más preparados, que no nos pille otra vez en calzoncillos" la pandemia.

José Luis Jiménez ha sido recibido en el Ayuntamiento de Zaragoza este viernes, 22 de abril, después de que no pudiera acudir el pasado mes de octubre a recoger el nombramiento como Hijo Predilecto de la ciudad, ya que vive en Estados Unidos.

El investigador ha querido agradecer esta distinción y también que el Consistorio de la capital aragonesa haya sido una de las entidades que le ha escuchado y le ha hecho caso "en estas cosas de la calidad del aire", después de haber recibido "descalificaciones" cuando un grupo de científicos del que forma parte advirtiera de que el SARS-CoV-2 se transmitía por el aire.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que eso era desinformación", "desde muchos sitios nos llamaban ignorantes" y, por eso, "de aquel primer año tengo un poco de estrés postraumático", si bien hubo quien sí les hizo caso, como el Ayuntamiento de Zaragoza.

UN WHATSAPP DE AZCÓN

Jiménez ha contado que un día recibió un mensaje de WhatsApp del alcalde de Zaragoza y tras constatar que era real le puso en contacto con otros investigadores, como Javier Ballester, a partir de ahí, "han hecho iniciativas muy útiles".

Ha considerado que su condición de zaragozano "ha hecho que llegue hasta aquí". Según ha detallado: "Tenemos fama de tener la cabeza un poco dura y mis amigos me decían que era el que más dura la tenía", algo que le ha servido "para luchar con la OMS y con esas descalificaciones. Cuando pasó todo eso, "se reía mi mujer y me decía: 'Uy, estos de la OMS no saben con quién se están peleando".

Asimismo, ha apuntado que del grupo de científicos que defendió la transmisión del coronavirus por el aire, como luego se confirmó, él ha sido el encargado de la divulgación en España y Latinoamérica, si bien es uno de cientos de científicos que han trabajado en eso.

Ahora, ha continuado, "hay que seguir adelante", después de comprender que la calidad del aire interior "es importante para la salud", aunque lo "habíamos ignorado" y, por eso, "hemos construido muchos edificios que no están preparados" y hay que estudiar "cómo los adaptamos de una forma eficiente".

También ha pedido que esta cuestión no se convierta en un asunto "político", sino que se asuma, igual que ocurrió, por ejemplo, en su momento, con la creación de una red de alcantarillas en las ciudades al descubrirse que el cólera se transmitía por el agua.

APORTACIÓN A ZARAGOZA Y AL MUNDO

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha subrayado el conocimiento que ha aportado Jiménez "no solo a la ciudad, sino al mundo, durante estos dos años tan complicados en los que hemos estado sufriendo la COVID-19".

"Los conocimientos de José Luis durante la pandemia y sus contactos han hecho que colaboráramos con científicos y expertos en el Ayuntamiento de Zaragoza que nos han ayudado a tomar decisiones inteligentes", ha glosado el alcalde.

Han sido personas "que sabían de lo que hablaban, que nos decían lo que teníamos que hacer y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo íbamos haciendo".

Azcón ha añadido que Jiménez ha sido "inspiración y fuente de conocimiento" para acciones como la medición de la calidad del aire, a través del CO2, "en las aulas, en los colegios, en el transporte público, en la hostelería, en los bares, los restaurantes".

Por eso, el Ayuntamiento de Zaragoza y la ciudad "quieren dar las gracias a José Luis por lo bien y lo generoso que se ha portado con nosotros" y también por que su talento ha permitido que la pandemia haya sido menos "cruel".

ORGULLO

Azcón también ha expresado su orgullo por el que hecho de que un zaragozano esté "triunfando" en un mundo "tan exigente, tan complicado, como es el de la ciencia", quien ha hecho estudios "que estoy convencido" de que van a contribuir a la calidad del aire en las ciudades "durante décadas" y "a evitar millones de muertes".

Por su parte, la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha comentado que, junto con todos los portavoces municipales, han querido expresar su reconocimiento a este científico zaragozano, así como agradecerle "todo el trabajo, toda su labor y carrera científica, que, al fin y al cabo, nos beneficia a todos".

Ha mencionado que su conocimiento ha permitido impulsar proyectos en la ciudad y, precisamente, tras este acto, junto con el alcalde y la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, han entregado un reconocimiento a los 40 establecimientos participantes en el proyecto piloto de medición de la calidad del aire.

El miembro del Instituto de Investigación de Aragón, Alberto Schumacher, ha explicado los resultados del proyecto. Asimismo, el presidente de ECOS, Antonio Tornos, entidad implicada en la iniciativa, ha hecho balance de la iniciativa.