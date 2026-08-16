"Cierto optimismo" en el incendio de Riglos (Huesca) tras contener el avance del fuego hacia el Monte Oroel

Situación actual del sector 8 del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El director de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) --que ha quemado más de 16.600 hectáreas desde el pasado lunes--, Francho Aso, ha afirmado que, en este momento, ya pueden ver la evolución del fuego "con cierto optimismo", ya que el operativo desplegado en la zona, con más de un millar de efectivos y 40 medios aéreos, ha logrado contener parte del avance de las llamas hacia el Monte Oroel, situado junto a la ciudad de Jaca.

Aso ha indicado que, a lo largo de todo el domingo, el personal de extinción ha estado realizando "maniobras muy complejas", complicadas por la meteorología cambiante, que han conseguido mejorar la situación en la zona que más preocupaba --sectores 4, 6 y 8, en la zona este-noreste--. No obstante, ha insistido en tener "muchísima prudencia" porque queda "mucho trabajo todavía" y están "muy expuestos" al tiempo.

Precisamente la meteorología ha vuelto a dar buenas noticias ya que está entrando finalmente un frente que "parece que sí que puede soltar algo de lluvia", lo que sería "una alegría" si cae "con una intensidad suficiente", y ayudar a afianzar el trabajo desempeñado este domingo por el operativo, a lo que hay que sumar que está empezando a llegar la ayuda solicitada a otras comunidades autónomas y a Europa.

Hasta el momento, se han registrado tormentas secas y viento en el entorno del incendio, que han generado inestibilidad y han incrementado la complejidad de las maniobras, obligando a adaptarlas a la situación. "Para el personal de tierra ha supuesto un esfuerzo tremendo, igualmente para todos los medios de aéreos han estado trabajando de manera muy intensa", ha asegurado el director de Extinción.

"Queda trabajo por delante, queda mucho trabajo y lo que sí que esperamos es que la metodología en ese sentido no nos pueda alterar todo lo que hasta ahora hemos consolidado", ha agregado.