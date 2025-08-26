Cipotegato 2025: Pulseras para detectar drogas en bebidas repartidas por el IAJ en Tarazona

TARAZONA (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha distribuido este martes en Tarazona casi mil pulseras de detección de químicos, para descubrir bebidas adulteradas, de cara a las Fiestas del Cipotegato, que celebran este miércoles, 27 de agosto, su día grande.

El reparto se enmarca en una campaña contra el 'spiking', la acción de alterar una bebida con sustancias psicoactivas sin el consentimiento de la persona que va a ingerirla, ha informado el Gobierno de Aragón.

La gerente del IAJ, Cristina Navarro, ha estado acompañada en el punto de distribución, en la plaza San Francisco, por el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Tarazona, Pablo Escribano, y por representantes de la asociación de jóvenes turiasonenses Bendita Juventud.

Las pulseras que se han distribuido --978 en total-- pueden utilizarse desde ahora y hasta final de año: permiten un solo uso y, de no llegar a producirse, la persona que la porte puede quitársela y ponérsela las veces que necesite gracias a un broche.

Estas pulseras-centinela actúan como elemento disuasorio y su distribución gratuita sirve para extender y normalizar su uso entre los jóvenes e incorporarlo a sus espacios de ocio con un doble objetivo: la prevención y la sensibilización.

Los dispositivos permiten detectar si una bebida ha sido adulterada con sustancias de sumisión química.

Las instrucciones para testar una bebida recomiendan tener las manos limpias y secas para evitar la contaminación del área de prueba; a continuación se ha de colocar una gota de la bebida en el área designada de la pulsera y esperar entre tres y cinco segundos para que los resultados aparezcan.

Si aparece un aro de color naranja intenso es porque se detectan indicios de una droga basada en aminas --con un espectro de detección de hasta 22 tipos--. Si el círculo se vuelve azul intenso, significa que hay trazas GHB. El negativo se produce cuando no se observa ningún cambio de color en la pulsera.

El dispositivo incluye las instrucciones detalladas de cómo aplicar la prueba y las indicaciones necesarias para interpretar el resultado si llega el caso de utilizar el test.