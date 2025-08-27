El 'Cipotegato' da inicio entre tomates y color a las fiestas de San Atilano de Tarazona

El Cipotegato, a su llegada a la plaza España de Tarazona. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

Las tradicionales fiestas patronales de Tarazona han comenzado este miércoles con la esperada salida del Cipotegato 2025, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, que ha recorrido las calles turiasonenses mientras miles de personas le lanzaban tomates.

El turiasonense Jesús Marco, de 43 años y del barrio de Cunchillos, ha cumplido su sueño de convertirse en Cipotegato, vistiendo el característico traje de arlequín en colores amarillo, rojo y verde, ha informado el Ayuntamiento.

Al mediodía, ha salido de la Casa Consistorial y ha comenzado su carrera bajo una lluvia de casi 10.000 kilos de tomates lanzados por miles de personas reunidas en la plaza de España y calles colindantes.

Durante aproximadamente 15 minutos, el Cipotegato 2025 ha recorrido más de un kilómetro por las principales calles del centro de Tarazona, incluyendo la avenida de Navarra, la plaza San Francisco, o el puente de la Catedral, antes de regresar a la Plaza de España.

Allí, entre una multitud entusiasmada, Jesús Marco ha escalado la estatua del Cipotegato, cerrando la primera gran jornada de las fiestas.

UNA FIGURA MARCADA "A FUEGO"

"Es de lo más bonito que se puede vivir. Este año está siendo vibrante, es una pasada. Pensaba que no lo iba a disfrutar tanto en la estatua, pero cuando te ves arriba, con toda la gente vitoreándote, te vienes arriba. Es todo el momento: la salida, la parada en el Santo Cristo, en general son instantes inexplicables", ha relatado emocionado tras finalizar su recorrido.

Marco ha confesado que uno de los momentos más especiales ha sido entrar en el Consistorio y ver a su mujer y sus hijas gritándole '¡Cipote, cipote!'. "El Cipotegato es la figura que representa a los turiasonenses, y creo que todos lo llevamos marcado a fuego", ha añadido.

Jesús Marco llevaba presentándose para ser Cipotegato desde que alcanzó la mayoría de edad, hasta que este año ha cumplido su sueño. "Llevaba mucho tiempo intentándolo, pensaba que no iba a suceder, pero hoy es una realidad. Creía que iba a ser más duro, pero al final todo es corazón. Si pudiera, volvería a vivir la experiencia sin dudarlo", ha concluido.

MÁS DE 300 ACTOS

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha subrayado la relevancia de esta tradición: "El Cipotegato es un personaje fundamental en nuestras fiestas, y hoy Marco es el gran protagonista".

Además, ha destacado la importancia del trabajo conjunto: "Tenemos un gran equipo, los cuerpos de seguridad, el personal técnico del Ayuntamiento, los servicios de limpieza. Las peñas también son fundamentales. Todo eso hace que la fiesta crezca cada año. La mejor publicidad es que quienes vienen se lo pasan de maravilla".

Por su parte, el concejal de Festejos, José Antonio Docando, ha elogiado la diversidad del programa de este año, con seis días de fiesta por delante, una feria taurina "de primera", conciertos gratuitos en el aparcamiento de la catedral, "mucha diversión" y más de 300 actos para todas las edades. "Ahora toca disfrutar y pasarlo bien, siempre con responsabilidad", ha apuntado.

Las fiestas, que se extenderán hasta el 1 de septiembre, incluyen una variada programación que abarca desde actividades infantiles, actos religiosos, hasta conciertos y eventos culturales.

Toda la programación al detalle puede consultarse en el programa, a la venta en las oficinas de Turismo de Tarazona y en imprentas y papelerías de la ciudad. También se puede consultar en 'www.tarazona.es' y en las redes sociales.