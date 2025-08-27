Tomasa Hernández destaca "el sentimiento y la emoción" con que se vive el Cipotegato en Tarazona

La consejera Tomasa Hernández ha asistido al inicio de las fiestas en honor a San Atilano - GOBIERNO DE ARAGÓN

TARAZONA (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha asistido al inicio de las fiestas en honor a San Atilano en Tarazona, invitada por el alcalde de la ciudad, Antonio Jaray, y ha presenciado la salida del Cipotegato, una celebración declarada de Interés Turístico Nacional.

Hernández, quien ha estado acompañada por el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha destacado el "sentimiento y la emoción" con la que los turiasonenses viven este día y el acto central de sus fiestas, una arraigada tradición que hace única a la ciudad, y ha deseado felices fiestas a los vecinos y a todos los visitantes que estos días llenan Tarazona.

El Cipotegato sale cada 27 de agosto desde la puerta del ayuntamiento turiasonense tras las campanadas de las doce del mediodía bajo una intensa lluvia de tomate.

La enorme dimensión que ha adquirido en los últimos años esta tradición hace que la ciudad llegue a triplicar su población estos días de celebración.