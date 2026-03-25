La ciudad de Teruel celebra el Día Internacional del Teatro con una jornada participativa en la Plaza de Los Amantes

Elena Abril y Carlos Méndez durante la presentación del Día Internacional del Teatro. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel celebrará el Día Internacional del Teatro 2026 con una propuesta cultural abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar este jueves 26 de marzo a las 20.30 horas en la Plaza de los Amantes.

La programación se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento por el concejal de Cultura, Carlos Méndez, y la representante de la Escuela de Teatro, Danza, Cine y Circo TdeTeatro, Elena Abril, quienes han destacado la importancia de acercar las artes escénicas a la sociedad y fomentar la participación ciudadana.

Méndez ha subrayado que cada año, esta jornada recuerda la importancia de la cultura como punto de encuentro, de reflexión y de convivencia. Asimismo, ha destacado el valor simbólico del espacio elegido. "La Plaza de los Amantes es un lugar idílico y acogedor que dice mucho de esta pequeña representación con la que rendimos homenaje al teatro".

El concejal ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con las artes escénicas, y ha señalado la apuesta firme del Ayuntamiento por el teatro, no solo como programación cultural, "sino como una herramienta que conecta a las personas, genera comunidad y aporta valor a nuestra ciudad".

Además, ha puesto en valor el trabajo de todos los profesionales del sector y ha querido reconocer el esfuerzo de compañías, actores, actrices, técnicos y también del público, por ser parte imprescindible de cada función.

El concejal ha agradecido la implicación de TdeTeatro y ha invitado a la ciudadanía a participar en el acto: "Animo a todos a acompañarnos el 26 de marzo a las 20.30 horas para disfrutar de esta propuesta cultural en un entorno único".

Por su parte, Elena Abril ha resaltado el apoyo institucional y ha asegurado que esta celebración es un acto que les gusta compartir cada año con todo el alumnado, desde los más pequeños hasta los adultos, "porque el teatro es una herramienta fundamental para la formación y el desarrollo personal". En este sentido, ha comentado que el teatro permite trabajar la creatividad, la imaginación y la expresión, y ayuda a entender el mundo desde otras perspectivas.

Abril ha puesto el acento en la importancia del público, recordando que "sin el público el teatro no existiría", y ha añadido que esta disciplina "nos hace ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría llegar a ser". Asimismo, ha reivindicado el papel de las instituciones y de la sociedad en el acceso a la cultura desde edades tempranas, remarcando que "los niños y jóvenes necesitan que adultos, educadores y administraciones acerquen el teatro a sus vidas".

El acto central del próximo jueves contará con la lectura del manifiesto oficial del Instituto Internacional del Teatro (IIT), que este año ha sido elaborado por el reconocido actor Willem Dafoe. En su texto, el autor reivindica el teatro como una forma de arte total capaz de cuestionar nuestra manera de pensar e invitarnos a imaginar el mundo que queremos construir. La lectura correrá a cargo del concejal de Cultura.

Igualmente, se dará voz a los más jóvenes con la lectura del mensaje oficial del Día Mundial de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2026, escrito por Sue Giles, presidenta de ASSITEJ Internacional, que pone el acento en la importancia de garantizar el acceso a la cultura desde edades tempranas. Este texto será interpretado por alumnado de la Escuela de Teatro.

La jornada se completará con la performance 'El enemigo', a cargo de los alumnos de TdeTeatro. Tal y como ha explicado Abril, la propuesta, basada en la obra de Davide Cali y Serge Bloch, "invita a reflexionar sobre la guerra y sobre quién es realmente el enemigo, planteando una reivindicación por la paz y una mirada crítica sobre la sociedad actual".