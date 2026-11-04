La ciudad de Teruel será el punto de encuentro nacional de las mujeres empresarias

La cita, organizada por ARAME y Enredadas BPW Teruel con la colaboración del Ayuntamiento, se celebrará el 19 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha presentado este miércoles la primera Cumbre de Mujeres Empresarias, una iniciativa organizada por la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Gerentes (ARAME) y Enredadas BPW Teruel, que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de visibilizar el liderazgo femenino, favorecer el crecimiento empresarial y reforzar la colaboración entre empresas, asociaciones e instituciones.

El encuentro tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Auditorio del Centro Sociocultural de San Julián y aspira a convertir Teruel en un referente nacional para el intercambio de experiencias y la creación de oportunidades de negocio entre mujeres empresarias. La convocatoria está abierta a todo el público, tanto a mujeres como a hombres, y ya ha despertado una buena acogida en sus primeras inscripciones. La capacidad del auditorio es de 240 personas.

Emma Buj ha destacado la importancia de respaldar al tejido empresarial de la ciudad y de la provincia, así como de dar visibilidad a las mujeres que emprenden y lideran sus propios negocios. "Levantar una persiana, ser emprendedor, ayuda a crear ciudad, contribuye al bienestar y a los servicios", ha señalado.

La alcaldesa ha recordado que, pese a los avances, las mujeres todavía encuentran más dificultades para emprender en determinados sectores y, en ocasiones, necesitan referentes que les permitan comprobar que es posible poner en marcha un negocio y consolidarlo. Por ello, ha defendido la importancia de mostrar ejemplos de éxito, especialmente a las jóvenes, para animarlas a dar el paso hacia el mundo empresarial.

Buj ha expuesto que el Ayuntamiento se sumó de inmediato a la propuesta porque permite apoyar a las empresas turolenses y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo, la innovación y el liderazgo de las empresarias de la ciudad.

UNA ALIANZA PARA DAR VISIBILIDAD AL TALENTO DE TERUEL

La presidenta de Enredadas BPW Teruel, María Vigara, ha agradecido el apoyo municipal y ha subrayado que esta primera cumbre surge de la colaboración entre dos asociaciones que comparten el objetivo de dar visibilidad al papel de la mujer en el ámbito empresarial.

Se trata de la primera iniciativa conjunta con ARAME desde que Olga Pinilla asumió la presidencia de esta organización. Vigara ha explicado que ambas entidades coincidieron en la necesidad de organizar un encuentro con repercusión no solo en Aragón, sino también en el conjunto de España, y que eligieron Teruel como sede de esta primera edición para situar a la ciudad en el centro de una red de colaboración empresarial.

"Cada vez hay más mujeres empresarias, más mujeres que lideran sus negocios, pero también es cierto que cada vez es más duro", ha apuntado. En este sentido, ha defendido que conocer experiencias de otras empresarias ayuda a ganar confianza y que la cooperación entre territorios permite compartir conocimientos, establecer contactos y abrir nuevas oportunidades.

La cumbre contará con la participación de asociaciones de mujeres empresarias de Aragón, incluida la de Huesca, y se ha invitado también a otras organizaciones nacionales. Enredadas mantiene contactos periódicos con asociaciones de distintos puntos de España, desde Galicia hasta Teruel, una red que pretende reforzar con esta convocatoria.

Vigara ha puesto especial atención en las dificultades de las mujeres que emprenden en el medio rural, donde el autoempleo y la continuidad de los negocios resultan especialmente importantes. Ha recordado que detrás de la actividad económica de los pueblos hay explotaciones agrícolas y ganaderas, comercios, bares y otros negocios que necesitan relevo para continuar abiertos.

Asimismo, ha defendido que las mujeres que gestionan negocios familiares también deben reconocerse como empresarias, con independencia del sector al que pertenezcan.

Frente a la idea de que existe competencia entre ellas, ha reivindicado el apoyo mutuo y la colaboración: "Solas somos una gota y juntas un océano".

La presidenta de Enredadas ha insistido en que la cumbre no será un encuentro exclusivo para mujeres, sino una cita empresarial abierta a todas las personas interesadas en cuestiones como la financiación, el asociacionismo, la innovación y el liderazgo.

RETOS EMPRESARIALES

La presidenta de ARAME, Olga Pinilla, ha agradecido al Ayuntamiento de Teruel su acogida y ha destacado la importancia de unir esfuerzos entre asociaciones para fortalecer el tejido empresarial femenino.

ARAME, la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Gerentes, cuenta con 37 años de trayectoria y busca reforzar su conexión con el territorio. Pinilla ha señalado que Teruel dispone de un importante potencial de talento y que Enredadas desempeña un papel destacado en su visibilidad. La colaboración entre ambas entidades permitirá ampliar las redes de apoyo, generar sinergias y proyectar el talento femenino turolense más allá del ámbito provincial.

La presidenta de ARAME ha explicado que el programa se estructurará en tres mesas de debate, precedidas por un espacio de networking y con un nuevo espacio de contactos al finalizar. Los contenidos se centrarán en tres cuestiones fundamentales para el desarrollo de los negocios: Financiación, asociacionismo y referentes femeninos.

Pinilla ha incidido en que la financiación sigue siendo una asignatura pendiente, ya que muchas mujeres ponen en marcha sus proyectos con recursos propios, pese a contar con buenas ideas y posibilidades de crecimiento. Por ello, ha defendido la necesidad de facilitar que las empresas lideradas por mujeres puedan consolidarse, ampliar su actividad y generar empleo.

También ha reivindicado el papel del asociacionismo como herramienta para mejorar la sociedad y fortalecer la actividad económica. A su juicio, compartir experiencias y establecer contactos permite ampliar las oportunidades y reforzar el liderazgo femenino.

La presidenta de ARAME ha destacado, además, la importancia de ofrecer referentes a las jóvenes para que puedan visualizarse al frente de un negocio. "Las empresas son las que mueven la sociedad, las que crean bienestar y las que hacen que una sociedad sea más sostenible, más justa y más equitativa", ha afirmado.

ESTRECHAR LA COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES

Las organizadoras han coincidido en que la primera Cumbre de Mujeres Empresarias debe servir para estrechar la colaboración entre las asociaciones aragonesas y otras entidades nacionales, facilitar nuevas relaciones profesionales y favorecer el crecimiento de los negocios.

La iniciativa también quiere dar protagonismo a las empresarias de la provincia, incluidas aquellas que desarrollan su actividad en pequeños municipios, y reconocer su contribución a la economía y a la vida de sus localidades.

La inscripción para participar ya está abierta y la respuesta inicial es positiva. Las organizadoras esperan completar el aforo de 240 plazas del Auditorio del Centro Sociocultural de San Julián en una jornada que aspira a consolidarse como una cita de referencia para el emprendimiento y el liderazgo empresarial femenino.