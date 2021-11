Ciudadanos propone crear una empresa para generar energía verde en Zaragoza de colaboración público-privada

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha anunciado que el grupo municipal de Ciudadanos va a presentar este viernes una propuesta de resolución en el Debate sobre el estado de la ciudad para crear una empresa con la que producir energía verde, de colaboración público privada.

En rueda de prensa, Serrano ha explicado que esta propuesta está en sintonía con la línea de las políticas energéticas que ha establecido el equipo de gobierno PP-Cs.

Para ello, Cs plantea que se convoque un concurso público, con criterios de transparencia y libre concurrencia, para que el Ayuntamiento participe en la constitución de una empresa de energía, cuyo objeto será la producción de energía limpia, que se aportará al sistema energético español y que, además, servirá para el autoconsumo de los equipamientos e instalaciones municipales.

Esta sociedad, ha continuado Serrano, permitirá crear energía verde, pero también generar ingresos para el Ayuntamiento y que sea "autosuficiente", de modo que permita "aliviar" las arcas municipales, "eliminando la emisión de miles de toneladas de CO2" y "sin ir contra el bolsillo de los zaragozanos".

El consejero municipal ha contado que la fórmula jurídica de esta sociedad sería "parecida" a la que en su día se utilizó para el Tranvía de Zaragoza, "con una diferencia" que es "que esta empresa se genera para ahorrarle impuestos a los zaragozanos y para que el Ayuntamiento tenga unos ingresos con la cesión de sus espacios" porque "la empresa tiene que ser por sí sola viable".

PROYECTO CEMENTERIO DE TORRERO

Por otro lado, el consejero municipal de Urbanismo ha aclarado en qué momento se encuentra el proyecto energético del cementerio de Torrero. A pesar de que la portavoz del grupo socialista, Lola Ranera, tachará de "fracaso" este proyecto en el Debate sobre el estado de la ciudad este jueves, ha comentado Serrano, que "pronto", como ha sucedido en ocasiones anteriores, el Ministerio para la Transición Ecológica "le acabará desmintiendo".

Además, ha resaltado que Zaragoza es "pionera" en generación de proyectos en materia energética, que el propio Gobierno de España "quiere impulsar" y en consonancia con las exigencias europeas.

Serrano ha puntualizado que el Ejecutivo central no adjudicó a Zaragoza el proyecto "no porque no fuera el mejor o porque no fuera el más ambicioso de generación de megavatios por hora --5 megavatios/hora" sino porque "una hora antes de que se produjese la subasta, con un criterio de reducción del recibo de la energía, los 300 megavatios que iban destinados a entidades locales, el Ministerio decidió meterlos en el paquete grande de los más de 3.000 megavatios" para que las empresas que "optaban a un paquete tan amplio de megavatios, pudieran ofrecer un precio más bajo".

No obstante, el consejero municipal de Urbanismo ha aclarado que esta semana, junto con el alcalde de Zaragoza, han estado reunidos "en términos de cordialidad" con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, para comentar los problemas o dificultades con los que se ha encontrado el Ayuntamiento zaragozano para concurrir a esta subasta, para poder mejorar y ayudar a las entidades locales a que opten a una nueva subasta de energía que se sacará en los próximos meses y "a la que Zaragoza volverá a optar".

Serrano también ha valorado las propuestas del grupo municipal socialista de "gastar 20 millones en instalar placas solares": "Instalar placas solares en las cubiertas de los edificios es una política del pasado" y el presupuesto municipal está "para otras cosas, como inversión en infraestructuras, nuevos equipamientos, arreglar calles, ayudar a quienes más han sufrido por la pandemia, etcétera".

En esta línea, también ha respondido a Ranera, quien instó al gobierno municipal este jueves a que financiara proyectos de energía con los fondos europeos: "Yo le diría que si encuentra una sola convocatoria que financie la instalación de placas fotovoltaicas, nos lo diga".

Asimismo, Serrano ha comentado que esta semana ha salido a licitación de estudio de los aprovechamientos fotovoltaicos del cementerio de Torrero, en el que los primeros informes "nos dicen que somos capaces de generar seis megavatios de electricidad, que es una cifra nada desdeñable", y "viene a suponer la instalación de 8.000 placas solares", ha manifestado Serrano.

En esta línea, el responsable de Urbanismo ha aprovechado para recordar que en la pasada legislatura el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común, "supuestamente sensible medioambientalmente", instaló en los equipamientos municipales 80 placas solares. "Solo el proyecto de Torrero es 100 veces más potente que lo que el gobierno anterior hizo en cuatro años", ha subrayado.