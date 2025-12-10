Civiac (Vox) pide que las Cortes respalden la petición de cese del jefe de la Inspección Educativa de Huesca

El diputado de Vox Fermín Civiac. - VOX.

HUESCA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Fermín Civiac ha pedido que las Cortes de Aragón respalden la petición de cese tanto de la directora provincial de Educación en la provincia de Huesca, Mónica Martínez, como del jefe de la Inspección Educativa en esta provincia, Iñaki Polo.

Ha subrayado que esta petición viene "avalada unánimemente por la Junta de Personal Docente, que es el órgano que aglutina a los maestros y profesores".

Así lo defenderá Vox en una moción en el pleno de este jueves. Civiac lo ha anunciado junto a la sede de la Dirección Provincial de Educación de Huesca. Ha estado acompañado por los concejales de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, y Susana Magán.

Ha hecho hincapié en que "la Junta de Personal Docente ha denunciado que el inspector jefe ejerce un control burocrático excesivo, priorizando trámites sobre la labor pedagógica". "Señalan que el inspector hace interpretaciones personales de la normativa, interviene arbitrariamente en criterios de evaluación y genera un clima de inseguridad y presión que afecta al desempeño de los docentes", ha agregado.

Civiac ha recordado que "CSIF ha hecho público que en el IES Ramón y Cajal se han exigido cambios en programaciones ya aprobadas, modificaciones de criterios en plena evaluación y requerimientos burocráticos innecesarios". Todo ello, "ha provocado estrés y desgaste en los profesores". "Esto evidencia que la inspección no acompaña ni asesora, sino que impone y coarta la autonomía de los centros educativos", ha analizado.

Para el diputado de Vox es "incomprensible" el "ensañamiento de la inspección educativa con el IES Ramón y Cajal", que "más bien parece responder a una 'vendetta' personal que a criterios personales". Asimismo, Civiac ha insistido en que "se han denunciado posibles conflictos de interés, con actuaciones del inspector que habrían beneficiado a personas allegadas, poniendo en duda su imparcialidad y la integridad de su gestión".

En consecuencia, Civiac ha recalcado que "Vox traslada a las Cortes la voz de los docentes". Ha pedido "acabar con la arbitrariedad, la presión y burocracia que daña la educación pública".

"La Inspección debe ser un servicio de apoyo, no un instrumento de imposición. Los docentes han hablado, y las Cortes de Aragón tienen la obligación de escucharlos y respaldar estas demandas de responsabilidad y profesionalidad", ha concluido.