Claver dice que la normativa española que afecta al porcino no debería imponer mayores restricciones que las de la UE

José Fernando Luna, Isaac Claver, Sandra González y Ramón Solanilla, en la jornada celebrada en Tamarite de Litera. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha defendido este viernes que la normativa española que afecta al sector porcino no debería imponer mayores restricciones que las exigidas por la Unión Europea.

Durante la inauguración de la jornada técnica organizada por ASAJA Huesca en Tamarite de Litera, Claver, que ha estado acompañado por el secretario general de la organización agraria en Aragón, Ramón Solanilla, el presidente de ASAJA Huesca, José Fernando Luna, y la alcaldesa de Tamarite de Litera, Sandra González, ha asegurado que "no podemos permitir que seamos más restrictivos a nivel nacional que la normativa europea", y ha reclamado una regulación que haga compatibles las exigencias medioambientales con la viabilidad económica de las explotaciones.

El presidente provincial ha insistido en la necesidad de evitar obligaciones adicionales que dificulten la actividad ganadera y ha recordado que "tenemos que permitir que las explotaciones sean rentables". En este sentido, ha defendido que las decisiones normativas deben partir de la realidad del sector y del diálogo permanente con sus profesionales. "Cuando se legisla desde la lejanía, desde el desconocimiento, al final se acaba generando un daño no solo a las explotaciones agrarias o ganaderas, sino también a todo un territorio, a sus pueblos y a sus vecinos", ha advertido.

Claver ha subrayado además el peso del porcino en la economía altoaragonesa, con más de 2.200 explotaciones en la provincia, de las que más de 500 se encuentran en La Litera. Ha destacado que se trata de un "sector esencial para la provincia de Huesca", no solo por su importancia económica, sino también por su contribución al empleo, la continuidad de las explotaciones familiares y el mantenimiento de la población en el medio rural.

El compromiso de la Diputación con el sector primario se traduce también en iniciativas concretas, como el Plan de Caminos Rurales, que este año ha incrementado su presupuesto un 32 por ciento, hasta superar los cuatro millones de euros, e incorpora nuevos criterios de reparto que priorizan a los municipios con mayor actividad agrícola y ganadera. Su objetivo es mejorar los accesos a las explotaciones y facilitar el trabajo diario de los profesionales del campo.

A ello se suma el Plan Relevo con el que la institución provincial favorece la continuidad de pequeños negocios rurales que podrían cerrar por falta de sucesión, ayudando a nuevos emprendedores a asumir su actividad. Entre los beneficiarios de su última convocatoria se encuentra precisamente un taller de reparación de automóviles y bicicletas de Tamarite de Litera. Ambas iniciativas responden al objetivo de mantener la actividad económica, los servicios y las oportunidades de empleo en los pueblos altoaragoneses.

Finalmente, Claver ha reafirmado la colaboración de la DPH con organizaciones agrarias como ASAJA y ha agradecido la celebración de una jornada que reúne a expertos y representantes de las administraciones europea, estatal y autonómica para analizar el futuro del porcino, su regulación y las oportunidades del sector.