Clavijo desea que Vox se quede en "anécdota": "Su discurso migratorio es ilegal y esconde su incapacidad de gobernar"

Los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Canarias, Fernando Clavijo, este jueves en el encuentro que han mantenido en el Edificio Pignatelli. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado abiertamente su deseo y su confianza en que el papel de Vox en la política española se quede en una "anécdota" y no siga condicionando la cuestión migratoria con un discurso que "no es legal y va contra los tratados internacionales" y que afecta tanto a su Comunidad autónoma como, en el caso concreto de Aragón, por la necesidad de contar con el apoyo de la formación de Santiago Abascal para que salgan adelante los presupuestos de 2026.

Clavijo ha mantenido este jueves un encuentro en Zaragoza con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el que han tenido ocasión de abordar, además de la cuestión migratoria, asuntos como la financiación autonómica dentro de la situación de la política nacional, así como las energías renovables y las inversiones milmillonarias anunciadas en Aragón. Posteriormente, el presidente canario ha participado en el foro 'Amigos y Vecinos' organizado por Heraldo de Aragón.

"Vox acaba abandonando los gobiernos autonómicos, ha recordado el presidente insular, pone como excusa la inmigración, pero lo que se escondía es una incapacidad manifiesta de gobernar y de resolver los problemas de los ciudadanos a los que aspiraban a representar". Un reproche que Clavijo ha realizado en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre cómo puede afectar a la presión migratoria que sufre Canarias la dependencia de Vox que tienen varios gobiernos autonómicos del PP.

Un partido al que le ha reprochado haber mostrado una actitud "irresponsable" y "un poco cobarde" con su salida de los ejecutivos regionales.

"Antes de que se viese lo incapaces que son, obviamente lo que han hecho es abandonar los gobiernos", ha considerado . Un comportamiento frente al que ha defendido "la política útil, trabajar más y no generar espacios de confrontación que artificialmente se está generando en Madrid".

En esa línea, ha definido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, como "una persona sensata, con las cosas muy claras, de orden": "Es abogado, por lo tanto conoce perfectamente el ordenamiento jurídico español y más allá de que soy nacionalista y militamos en distintos partidos, siempre que ha habido la posibilidad de buscar un punto de encuentro en el interés general, ahí ha estado. Así que yo espero y deseo que la de Vox sea una anécdota", ha concluido.