Los cofrades apuran las últimas compras y arreglos para tener todo a punto para Semana Santa

Una dependienta en 'San Cayetano 3' retoca el capirote a una cofrade. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las últimas semanas están siendo de un intenso trasiego en tiendas como 'San Cayetano 3', uno de los comercios de referencia en Zaragoza para cofrades y amantes de la Semana Santa en general, que están apurando las últimas compras y arreglos para tener todo listo para procesionar los próximos días.

Miguel Estrada, propietario del establecimiento, situado junto a la iglesia de San Cayetano, epicentro de la Semana Santa zaragozana, ha indicado a Europa Press que "la locura" comenzó ya a partir de Navidad: "Ya los Reyes Magos nos vienen a comprar muchos tambores", ha asegurado, continúan con los hábitos y ahora, con prácticamente todo entregado, es el momento del "pequeño recuerdo, el detalle, el guante que se me ha roto o el capirote que veo que se me ha rajado y tengo que comprarme uno nuevo".

Ha calculado que, en los últimos dos meses, se genera entre el 60 y el 70% de la facturación, mientras que el resto del año están "de guardia", para atender peticiones de "un recuerdo", "un cumpleaños" o "alguien que se acuerda de una réplica".

DE ATUENDOS A 'MERCHANDISING' DE LA SEMANA SANTA

'San Cayetano 3' lleva abierto 15 años y su propietario subraya que son "como las farmacias", "de guardia" para abstecer a las cofradías en todo lo que puedan necesitar --bombos, tambores, timbales, hábitos, baquetas, mazas, correas, capirotes...--, a lo que se unen 'souvenirs', regalos o complementos, como calcetines y pendientes caracterizados como las distintas cofradías zaragozanas --de recuerdo, no para llevar en procesiones o vía crucis--, miniaturas de cofrades y hasta los diferentes tipos de incienso que utilizan las diferentes hermandades.

Además, en este establecimiento van más allá y realizan también proyectos de bordados, de estandartes y hasta pasos procesionales. De hecho, en este momento están haciendo uno para la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora.

Los diseños son todos propios, como estrategia para "competir con las grandes, con Amazon y demás", y bien los elaboran ellos o llegan de fábrica según sus diseños.

"Creo que aporta un valor especial cuando es la idiosincrasia propia de nuestra Semana Santa y no coger un nazareno genérico que pueda ir de cualquier cofradía de cualquier ciudad de España", ha explicado Estrada, quien ha añadido que intentan que todo lo posible se fabrique en Zaragoza o Aragón, aunque "cuando no queda más remedio" recurren a otras partes de España o a Portugal.

En total, elaboran hábitos para 13 de las 25 cofradías de la capital aragonesa. "Vamos poquito a poco", ha señalado el dueño de la tienda, ya que intentan hacer las cosas "lo mejor posible". Por ejemplo, antes de hacer una de estas indumentarias, se reúnen con la cofradía para preguntarles cómo era el hábito fundacional "conforme se hizo hace 50, 70, 80 años", hasta el extremo de respetar incluso "esa distancia entre botón y botón". Este año, como novedad, han incorporado a la Cofradía de la Humildad y cada año suman "una o dos cofradías más".

TAMBORES: ENTRE 300 Y 2.000 EUROS

Los precios dependen sobre todo de los materiales. Por ejemplo, los tambores oscilan entre los 300 y 400 euros si están fabricados en aluminio o acero, mientras que si son de fibra de carbono, cuya principal ventaja es que son más ligeros, cuestan un mínimo de 600 euros y pueden incluso alcanzar los 2.000.

Lo mismo sucede con los hábitos, ha explicado el propietario de la tienda, que varían en función de si la cofradía lleva capirote o capa de raso, lo que es "mucho más caro" que si se limita a un hábito o un tercerol más sencillo.

Otra de las cuestiones más importantes en la previa de la Semana Santa son los arreglos, como bombos con parches que hay que cambiar, o baquetas que es necesario cambiar,

"Cada cofradía tiene un aroma diferente", ha relatado. Si es una Virgen, "lleva más vainilla, lleva canela", mientras que si es un Cristo, "lleva romero, lleva rayadura de naranja" y, en caso de un Jesús ya fallecido, al que están descendiendo o está ya en la cama, se utiliza "un incienso con estoraque, que ya se agarra un poco más a la garganta".

PASOS Y RESTAURACIÓN

Sobre el paso que están elaborando para la Cofradía del Descendimiento, ya está terminada la greca y, actualmente, están con los varales y el palio, en un proceso en el que sí que tienen que recurrir necesariamente a orfebres sevillanos ya que es un gremio que siempre ha escaseado en Aragón.

"Así como bordados se han perdido, pero en tiempos Aragón era muy rico en gente que trabajaba el bordado, en orfebrería no hemos tenido nunca. Sin embargo, Sevilla, que ha sido siempre el cruce de continentes, tenían de todo y ha mantenido esa artesanía", ha ahondado.

Estrada ha señalado que no es el primer paso que elaboran, al igual que sucede con las restauraciones, a lo que suelen dedicar más tiempo durante la temporada baja. Sin ir más lejos, intervinieron en uno de los más notables de la Semana Santa zaragozana, el de Nuestra Señora de la Piedad, el cual tuvieron que desmontar y "como un mecano, pieza a pieza, piezas pequeñitas, se tuvo que pulir, vitrificar y volver a montar", en este caso con la colaboración de otro proveedor que está en Córdoba.

El paso de Nuestra Señora de la Divina Gracia, estrenado en la Procesión de la Soledad --en la madrugada del Jueves al Viernes Santo-- en 2022, también lleva su firma y lo hicieron "conforme a lo que quería la Hermandad --de San Joaquín y Santa Ana--, con los santos de la ciudad, haciendo los guiños específicos que suelen ser importantes para las cofradías.