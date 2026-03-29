La Cofradía del Santo Cristo del Consuelo de Tarazona bendice el manto que donará a la Virgen del Pilar

El manto de la Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena de Tarazona que sera donado a la Virgen del Pilar. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La Real, Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena de Tarazona ha bendecido el manto que donará a la Virgen del Pilar, en el marco de los actos celebrados por la cofradía con motivo del Domingo de Ramos.

El Hermano Mayor de la cofradía, José Manuel Llorente, ha señalado que esta donación "representa un gesto de profunda devoción y amor que nuestra cofradía profesa a la Virgen del Pilar, siendo además un signo visible del cariño que le tenemos". Asimismo, recordó que desde 2008 la cofradía participa en la procesión del Rosario de Cristal de Zaragoza.

El manto, confeccionado con gran esmero y riqueza en sus detalles por una empresa de Zaragoza y bordado en Sevilla, presenta el color corporativo de la cofradía, el morado, e incorpora su escudo junto a un motivo floral en tonos dorados. La pieza a sido financiada tanto por la propia cofradía como por fieles y devotos que han contribuido mediante donativos, y ha sido concebida como una ofrenda de fe y agradecimiento, reflejo de la tradición, la historia y el compromiso de la cofradía turiasonense con la Virgen del Pilar.

Llorente ha explicado que, "una vez que el Cabildo Metropolitano y el Patronato otorguen su aprobación definitiva, se dará a conocer la fecha en la que se realizará la entrega del manto". "Lo anunciaremos para que todas las personas que lo deseen puedan acompañarnos en un momento tan emotivo, en el que los cofrades expresaremos públicamente nuestra devoción Mariana", ha añadido.

El acto de bendición ha contado con la presencia de miembros de la cofradía, autoridades locales y numerosos fieles, quienes han querido acompañar este momento tan significativo.