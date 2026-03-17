La Comarca de Cinco Villas se adentra en la permacultura con jornadas en municipios y talleres escolares

Presentación de las jornadas de Permacultura, en la sala de prensa de la DPZ. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comarca de Cinco Villas se adentra a través de unas jornadas, que comienzan este sábado, en la permacultura, una evolución de la agricultura ecológica hacia el bienestar de las personas y el medioambiente que recupera antiguas formas de hacer las cosas, con tradición y respeto por el entorno, los individuos y los recursos.

Se trata de un proyecto de cooperación con ayudas de Adefo Cinco Villas, en coordinación con la Escuela Verde de Biel, que incluye las jornadas en cinco municipios de la comarca --Layana, El Frago, Las Pedrosas, Marracos y Sofuentes-- y una veintena de actividades en centros educativos y sociales de la zona.

Los detalles de esta iniciativa se han presentado en una rueda de prensa este martes en la Diputación de Zaragoza en la que el diputado provincial Alfredo Zaldívar ha avanzado que estas sesiones servirán para ahondar en el término "permacultura", que ha definido como "una filosofía que busca integrar plantas, animales, personas, agua, suelo, energía en sistemas que funcionen de forma equilibrada".

Es decir, "una manera de trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza", ha resumido Zaldívar, para añadir que, asimismo, la "permacultura" se fundamenta en tres pilares principales: "El cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto justo".

Todo ello se transmitirá en las jornadas que se llevarán a cabo en los cinco municipios de Cinco Villas de 10.00 a 18.00 horas, de forma gratuita aunque para las que es necesario inscribirse previamente a través de la página web de la Comarca y hasta el mismo día de celebración en el siguiente enlace: 'https://docs.google.com/forms/d/1FEJu2hW2nlGkOLZSgaqsDgdgA5U...'. Esta cita está dirigida a un público general, niños incluidos.

Por su parte, el consejero de Turismo y Cultura de la Comarca de Cinco Villas, Armando Soria, ha aludido a la permacultura como un término "muy novedoso, pero a la vez que mira al futuro de una manera muy sencilla y muy humilde", puesto que "lo único que pretende es observar la naturaleza y aprender de ella".

"No es agricultura, que la mayoría de las veces se confunde o se tiende a hablar solamente de alimentos y de plantación, sino es una manera de organizar el territorio, de organizar el agua, de organizar la convivencia con los vecinos que viven en esa tierra, de analizar un ecosistema y aprender de él para sacar adelante proyectos sostenibles y equilibrados", ha explicado Soria.

CHARLAS Y TALLERES

Layana será el primer municipio al que lleguen las jornadas, el 21 de marzo, para seguir en El Frago al día siguiente. El 12 de abril será el turno de Las Pedrosas y el 23 de mayo de Marracos, mientras que el 30 de mayo recalarán en Sofuentes.

El programa variará en cada localidad, especialmente en lo que al tema de los talleres se refiere, pero en todas se seguirá la misma estructura, salvo en Layana. En su caso, se empezará con una presentación y una charla sobre qué es la permacultura para seguir con otra sobre 'El bosque y su desarrollo'. Tras la pausa para el café, habrá una plantación de árboles forestales en el entorno del depósito y el camino de Los Bañales.

En los otros cuatro municipios, las sesiones darán inicio con una presentación y charla de introducción a la permacultura, a las 10.00 horas. Después de una pausa para el café a las 12.00 horas, se reanudará la jornada a las 12.30 horas en torno al diseño de la permacultura aplicada. A las 14.00 horas habrá una comida "de traje" y a las 16.00 hroas una práctica de diseño colaborativo en El Frago y Marracos, ya que en Las Pedrosas y Sofuentes se sustituirá por plantación de árboles. En todos los casos se prevé finalizar a las 18.00 horas, aproximadamente.

TAMBIÉN EN LOS COLEGIOS

Esta propuesta se completará con 20 talleres medioambientales en colegios y centros sociales en fechas elegidas por cada uno.

En primer lugar, llegarán el 27 de marzo a Alera, para seguir, el 7 de abril, en Uncastillo. Los días 9 y 10 de abril serán en Luna y el 14 y 15 de abril, en Erla. A El Frago llegarán los días 16 y 22 de abril, para seguir, el 17 del mismo mes en Sádaba.

Ya en mayo serán en Luesia (día 4), Biota (7 de mayo), Castiliscar (día 14), Sádaba (15 de mayo) Santa Engracia (20 de mayo) y los días 8 y 17 de junio, en Sos del Rey Católico.

A estos se sumarán otros talleres, en diferentes centros sociales de la comarca, en una fecha todavía por definir. Se trata de talleres que abordarán diversas temáticas relacionadas con la educación ambiental, entre las que se incluyen los residuos orgánicos, destilación de plantas aromáticas, elaboración de jabones naturales, plantas medicinales, energías renovables, micología, agricultura ecológica, rastro y huellas de animales y un escape room sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En cada centro educativo han elegido una temática para el desarrollo de los talleres, así como una fecha a concretar en cada uno de ellos. La Escuela Verde de Biel es la encargada de impartirlos, un espacio que se guía por el concepto de permacultura.

PERMACULTURA

La permacultura es un sistema de diseño para crear entornos humanos sostenibles inspirados en el funcionamiento de los ecosistemas naturales. El término surge en los años 70 y fue popularizado por los investigadores australianos Bill Mollison y David Holmgren.

Su idea central es diseñar sistemas agrícolas, sociales y energéticos que imiten los patrones de la naturaleza para producir alimentos y recursos de manera regenerativa y sostenible.