La Comarca Comunidad de Teruel pone en marcha 'Minas de Libros: Ranas y Azufre'

El proyecto, integrado en Dinoexperience, recupera parte de las antiguas minas de azufre de Libros. - COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

LIBROS (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

La Comarca Comunidad de Teruel ha inaugurado este jueves el proyecto 'Minas de Libros: Ranas y Azufre', una nueva propuesta turística integrada en el producto Dinoexperience, que recupera y pone en valor una parte de las antiguas minas de azufre de Libros y uno de los yacimientos paleontológicos más singulares de España.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero; el alcalde de Libros, Raúl Arana; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez; el director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Alberto Cobos; el CEO de Tecminsa, Francis Fernández; así como representantes institucionales, técnicos, alcaldes de la comarca y vecinos del municipio.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca Comunidad de Teruel, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, y ha supuesto una inversión de 232.889,52 euros.

Durante la inauguración, los asistentes han podido realizar un recorrido guiado por las instalaciones para conocer las diferentes actuaciones ejecutadas. La visita comienza en el centro de recepción de visitantes, ubicado en la antigua ermita, donde se introduce la historia minera y paleontológica del enclave. Desde allí, el itinerario continúa por el sendero acondicionado hasta acceder al interior de una de las antiguas minas de azufre, de la que se han recuperado y acondicionado 50 metros de galería visitable, musealizados con recursos interpretativos que permiten conocer tanto el proceso histórico de extracción del azufre como la extraordinaria riqueza geológica y paleontológica del lugar.

El recorrido prosigue por el entorno del antiguo poblado minero, donde los visitantes pueden descubrir las singulares casas cueva que albergaron a las familias de los trabajadores de las minas. El municipio de Libros completa la experiencia con una urna expositiva permanente, situada en el casco urbano, donde pueden contemplarse reproducciones y contenidos divulgativos sobre algunos de los fósiles más representativos hallados en el yacimiento, entre ellos las mundialmente conocidas ranas fósiles de Libros.

El nuevo recurso ofrece una experiencia única en España al combinar en un mismo espacio el patrimonio industrial de las antiguas explotaciones de azufre, un yacimiento paleontológico de relevancia internacional y un entorno natural de gran valor paisajístico. Con ello, Libros se incorpora como un nuevo referente dentro de la red de espacios visitables de Dinoexperience, reforzando la posición de la Comarca Comunidad de Teruel como destino de referencia para el geoturismo, el turismo minero y el turismo paleontológico.

PROYECTO ESTRATÉGICO

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, ha destacado que "hoy hacemos realidad un proyecto estratégico que amplía Dinoexperience y demuestra que nuestro patrimonio puede convertirse en una fuente de oportunidades para el territorio. Recuperamos un espacio de enorme valor histórico, geológico y paleontológico para ponerlo al servicio de vecinos y visitantes, generando actividad económica y reforzando la oferta turística de la comarca".

Herrero ha agregado que "esta actuación es el resultado del trabajo conjunto entre administraciones y del asesoramiento científico de la Fundación Conjunto Paleontológico Teruel-Dinópolis, que garantiza el máximo rigor en la puesta en valor de este enclave. Es también el inicio de un proyecto con vocación de seguir creciendo en los próximos años".

Por su parte, el alcalde de Libros, Raúl Arana, ha manifestado que "para Libros este es un día histórico. Recuperamos una parte muy importante de nuestra identidad y la transformamos en un recurso que permitirá atraer visitantes durante todo el año".

Ha destacado que "las Minas de Libros ofrecen una experiencia única que combina patrimonio industrial, geología y paleontología en un entorno excepcional, convirtiéndose en un atractivo diferenciador dentro de la oferta turística de la provincia".

El alcalde ha explicado el funcionamiento del nuevo recurso turístico. "Las visitas serán siempre guiadas para garantizar la conservación del espacio y ofrecer una experiencia de calidad". Tendrán una duración aproximada de dos horas y permitirán recorrer el sendero interpretativo, acceder al interior de la mina y conocer el antiguo poblado minero y las casas cueva, descubriendo la historia de la explotación del azufre y el excepcional patrimonio geológico y paleontológico de Libros.

RESERVA PREVIA

Las visitas podrán realizarse mediante reserva previa. El precio de la entrada general será de 15 euros, mientras que la tarifa reducida para niños, jubilados y grupos será de 12 euros. Toda la información sobre horarios, calendario de visitas y reservas está disponible en la página web oficial del proyecto: https://sites.google.com/view/minasdelibrosranasyazufre/inic... , así como en sus perfiles oficiales en redes sociales.

FONDOS NEXT GENERATION

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha declaradp que "proyectos como este reflejan el impacto real que los fondos europeos Next Generation están teniendo en el medio rural. La recuperación del patrimonio, la creación de nuevos recursos turísticos y la generación de oportunidades económicas son algunos de los objetivos que persigue el Plan de Recuperación, y hoy podemos comprobar cómo esos objetivos se materializan en un proyecto concreto que beneficia a Libros y a toda la comarca".

La delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez, ha puesto en valor "la colaboración institucional que ha hecho posible esta actuación y el compromiso de todas las administraciones para impulsar iniciativas que contribuyen al desarrollo del territorio".

Sánchez ha comentado que "Teruel posee un patrimonio natural, geológico y paleontológico único y proyectos como Minas de Libros permiten conservarlo, divulgarlo y convertirlo en un importante motor de desarrollo económico y turístico".

El proyecto ha contado, además, con la dirección científica y técnica de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, que ha participado en el diseño de los contenidos museográficos e interpretativos, garantizando el máximo rigor científico de todo el recorrido.

Con esta inauguración, la Comarca Comunidad de Teruel continúa consolidando Dinoexperience como uno de sus principales productos turísticos, ampliando una oferta basada en el patrimonio paleontológico, geológico, minero y cultural del territorio y avanzando en un modelo de turismo sostenible, innovador y generador de oportunidades para el medio rural.