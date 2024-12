La Comarca de Sobrarbe aprueba un presupuesto de más de 7,3 millones de euros para 2025

AÍNSA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Sobrarbe ha aprobado el presupuesto más alto de su historia, que supera los 7 millones de euros, con los 9 votos a favor del PSOE, la abstención del consejero del PAR y 3 votos en contra del PP, han informado en una nota de prensa.

Este presupuesto asciende a 6.176.616,33 euros, lo que representa un incremento de 503.739,6 euros respecto al ejercicio 2024, un aumento que refleja el compromiso con el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes de Sobrarbe. Además, la residencia comarcal de mayores cuenta con un presupuesto de más de 1,2 millones de euros.

El presupuesto refleja una gestión prudente y equilibrada, con especial énfasis en las áreas que más impacto tienen en la vida de los sobrarbenses.

El capítulo de personal, que representa el 57,25% de los gastos totales --3.536.101 euros--, ha aumentado en un 2,96% respecto al año anterior debido a dos factores principales, la implementación de la segunda fase de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que asegura una estructura laboral adecuada y justa, y el incremento salarial vinculado a los Presupuestos Generales del Estado, que establece las condiciones de retribución para el personal de las administraciones públicas.

Este gasto no es un lujo, sino una inversión en el capital humano, ya que el personal garantiza unos servicios comarcales de calidad. Sin embargo, este aumento en los gastos no se ha visto correspondido con un incremento proporcional en los ingresos. A pesar de la optimización de los ingresos propios mediante tasas y precios públicos, las aportaciones del Gobierno de Aragón, reguladas por la sección 26 de la Ley de Comarcalización de Aragón, se han mantenido congeladas un año más. Esto significa que la aportación destinada al funcionamiento de las Comarcas no se ha ajustado para reflejar los aumentos en los costes, especialmente los de personal.

Las tasas y precios públicos, aunque optimizadas, solo representan 302.001 euros, el 4,89% del presupuesto de ingresos. Las Transferencias corrientes aportan el 93,34% de los ingresos --5.765.215,33 euros-- y provienen del Gobierno de Aragón, la Administración General del Estado, la Diputación Provincial y las aportaciones de los ayuntamientos. Estas transferencias no han experimentado incrementos significativos.

Las transferencias de capital solo representan el 1,45% del presupuesto --89.400 euros--, provenientes de fuentes como el CEDESOR y las aportaciones de los ayuntamientos. Este desajuste refleja una presión adicional en el presupuesto comarcal.

MÁS INVERSIÓN EN PERSONAL

Por un lado, se exige una mejora continua en la prestación de servicios, lo que requiere más inversión en personal. Por otro, la congelación de las transferencias estructurales del Gobierno de Aragón no permite una adaptación acorde al aumento de los gastos. En cuanto a gastos en Bienes Corrientes y Servicios supone el 34,43% del presupuesto --2.126.753,33 euros--.

Aquí se incluyen gastos esenciales para el mantenimiento y funcionamiento de la comarca: maquinaria, conservación, arrendamientos, suministros y más. Este capítulo asegura que la infraestructura y servicios funcionan de manera eficiente.

Las transferencias corrientes --334.000 euros-- son el 5,41% del presupuesto. Estas partidas permiten transferencias a organismos autónomos, ayudas de emergencia y convenios clave para la cohesión social y económica del Sobrarbe.

Las inversiones reales son el 2,23% del presupuesto --137.762 euros--. Destinadas a proyectos estratégicos como el Plan de Sostenibilidad Turística (PST), la adquisición de un coche a través del CEDESOR, equipamientos de la escuela infantil, material para deporte y residuos sólidos urbanos (RSU). Aunque el porcentaje es modesto, el impacto de estas inversiones es significativo.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

En este presupuesto inicial, se ha decidido incluir las partidas relacionadas con el Plan de Sostenibilidad Turística (PST) de forma abierta, de manera que se irán dotando progresivamente conforme se vayan ejecutando los proyectos específicos.

Este enfoque garantiza que el presupuesto refleje fielmente los recursos y gastos reales sin desvirtuar su estructura inicial, manteniendo un equilibrio financiero y respetando la capacidad de adaptación a las necesidades concretas de cada fase del plan. Esta flexibilidad permite gestionar de manera eficiente una inversión tan estratégica para el desarrollo turístico y económico de la comarca.

Aunque algunos programas de actividades han experimentado ligeras reducciones, esto se ha planteado con la intención de mantener un enfoque responsable y equilibrado en el presupuesto.

Sin embargo, estas reducciones se compensarán en la medida de lo posible mediante las partidas previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística (PST), así como a través de diversas subvenciones y proyectos financiados por fondos europeos.

Este enfoque permite garantizar que las actividades claves para la comarca sigan adelante, maximizando el uso de recursos externos y evitando impactos significativos en la oferta de servicios y actividades.