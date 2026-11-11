Comienza una nueva campaña para ahuyentar a los estorninos en Monzón (Huesca)

No se prevé la utilización de material pirotécnico, para evitar afecciones a los animales domésticos, sino tecnología láser. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Medio Ambiente ha iniciado este miércoles la campaña anual para ahuyentar a los estorninos. Como novedad se han instalado dos equipos láser en el entorno de la Plaza Aragón con un temporizador programable para ajustar los períodos de funcionamiento y un sistema de barrido controlado.

La concejal de Medio Ambiente, Nuria Moreno, ha señalado que "salvo complicaciones en la campaña, no se prevé la utilización de material pirotécnico, para evitar afecciones a los animales domésticos. Los equipos láser complementan con actuaciones presenciales en otras zonas del municipio".

El objetivo de estas actuaciones es impedir el asentamiento de los ejemplares durante el período crítico de adaptación, reforzando el efecto de los sistemas láser instalados y favoreciendo el desplazamiento progresivo de las aves, en grupos más pequeños, hacia otras áreas de descanso, en zonas periurbanas.

La tecnología láser constituye una solución respetuosa con el medio ambiente y segura para las personas y los animales. La combinación de dispositivos automáticos y actuaciones presenciales especializadas aumentará significativamente las probabilidades de éxito, evitando la habituación de las aves y permitiendo adaptar la estrategia en función de los resultados obtenidos.

La campaña desarrollada por Anticimex se prolongará durante las próximas semanas con fin de mantener las condiciones de salubridad e higiene y evitar los inconvenientes que este incremento de la población de estas aves puede originar sobre el equilibrio del ecosistema, al ocupar el espacio de otras especies.

Existen ocho dormideros localizados: Plaza Aragón, Polígono Paúles, colegio Aragón, UGT-CCOO, Valentia Reina Sofía, Parque Azucarera, Coctramo y calle Santa Clara.