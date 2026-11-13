Comienza la puesta en marcha de los diez nuevos pasos de peatones inteligentes en diferentes distritos de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los primeros pasos inteligentes para peatones que el Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha antes de que termine el año se han activado este viernes. Ubicados en el entorno de la calle Pablo Neruda, en el Actur, forman parte de un contrato mixto de suministro, instalación y puesta en marcha de un total de diez cruces de este tipo.

Estos elementos tienen como objetivo mejorar la seguridad vial en otros tantos puntos de la ciudad a través de elementos luminosos que se activen con la detección de peatones en las proximidades del cruce.

El sistema de funcionamiento es similar al paso instalado, en su día, en el Camino del Pilón de Miralbueno. El presupuesto base de licitación de este contrato, dividido en dos lotes, es de 250.000 euros, IVA incluido. Ambos se han adjudicado a Cerma y Arriaxa S.L. por un total de 194.500 euros, IVA incluido. Estos pasos forman parte del acuerdo presupuestario con el grupo municipal Vox correspondiente al pasado año.

La concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, ha recordado que "mejorar la seguridad vial es una de la grandes prioridades de este Gobierno.

Además de haber actualizado la Ordenanza Municipal de Tráfico, en la que se incluyen novedades en materia de señalización y categorización de calles y avenidas, hemos estudiado fórmulas novedosas y eficaces que nos permitan intervenir en puntos especialmente problemáticos o con mayor incidencia de accidentes".

Bravo ha recordado que, este mismo lunes, quedaron instaladas en Vía Ibérica nuevas balizas en el suelo, asociadas a los pasos semaforizados del tranvía, "con las que también se incrementará la seguridad vial en esa zona".

Los puntos en los que se instalan estos pasos inteligentes correspondientes al Lote 1 se ubican en la calle Mosén Andrés Vicente con Ciudadela; Felisa Galé con Avenida de la Jota, con 2 pasos peatonales; avenida de la Jota con Miguel Asso; Balbino Orensanz con Numancia; Cuarta Avenida con San Eugenio; y Pablo Neruda con Gabriel Celaya.

Los del Lote 2 se localizan en la calle Prima Angélica con Viridiana, que cuenta con 2 pasos; Zafiro con calle de Rocío, otros 2 pasos; Carlos Marx con Isla de Lanzarote; y Pablo Neruda con Ana María Suárez López también 2 pasos.

DETECCIÓN DE PEATONES EN EL CRUCE

Estos pasos están dotados de un poste con alumbrado y con balizas. Durante las horas diurnas, el sistema detecta la presencia de peatones junto al cruce y avisa a los conductores iluminando las balizas azules ubicadas en el poste.

El color se puede cambiar, aunque los especialistas opinan que el azul, identificado con los vehículos de emergencias, es el más eficaz para llamar la atención a quienes conducen.

En horario nocturno, además de las balizas verticales, actúa el foco de alumbrado, similar al de una farola normal. Dicho foco, que tendrá una intensidad estándar, se iluminará --junto a la baliza-- con un 50 por ciento más de potencia cuando se detecten peatones en las proximidades. De este modo, se da más luminosidad al paso y se advertirá aún mejor a los conductores.

OTRAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD VIAL

El concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, ha recordado, por su parte, que "continúan los trabajos de pacificación y mejora en los entornos escolares, con creación de espacios "kiss and go", intervenciones de urbanismo táctico que frenan la velocidad de los vehículos, mejoras en la señalización horizontal y vertical, etcétera".

Asimismo, ha mencionado que "se están introduciendo numerosas mejoras en el mantenimiento y señalización de los carriles bici, con medidas novedosas que se están probando como la instalación de cámaras de IA que detectan en tiempo real la aproximación de vehículos de movilidad personal y bicicletas para avisar a los conductores con una señal luminosa que vayan a realizar un giro.

También --ha concluido-- se están probando resaltes en algunos puntos para avisar a los ciclistas de que se aproximan a una zona escolar o con prioridad peatonal.