Comienzan las obras de rehabilitación energética en los centros de salud de Miralbueno y Casetas

Centro de salud de Casetas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) ha iniciado las obras de mejora de eficiencia energética de los centros de salud de Casetas y Miralbueno. La inversión global en ambos centros asciende a 3,7 millones de euros entre la ejecución y la dirección de obra y está cofinanciada al 40% con fondos FEDER en el marco de las actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos.

Las intervenciones permitirán reducir el consumo energético de ambos edificios, mejorar su comportamiento térmico y aumentar el confort interior, adecuándolos a los actuales criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

En concreto, la reducción del consumo de energía primaria no renovable será superior al 93% en el centro de salud de Casetas y superior al 68% en el de Miralbueno. En Casetas, la obra ha sido adjudicada por 2.307.154,38 euros a ACYC Obras y Servicios, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses. Las actuaciones sobre la envolvente del edificio incluyen la mejora del aislamiento en fachada y cubiertas, la sustitución de carpinterías exteriores y la incorporación de sistemas de protección solar.

En las instalaciones se renovarán los sistemas de producción y distribución de climatización y se sustituirá la iluminación interior por sistemas más eficientes. Como resultado, el centro pasará de una calificación C a una A en emisiones de CO2 y de una E a una A en consumo de energía primaria no renovable.

En el centro de salud de Miralbueno, la obra ha sido adjudicada por 1.386.680,85 euros a Elecnor Servicios y Proyectos, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses. Con los trabajos se mejorará el aislamiento en cubiertas, forjado sanitario y garaje, se sustituirán las carpinterías exteriores de las fachadas este, sur y suroeste y se instalará protección solar en las ventanas orientadas al este y al suroeste.

Además, el sistema de climatización pasará a funcionar con bombas de calor de aerotermia, se modernizarán los sistemas de distribución y regulación y se sustituirá la iluminación de las consultas por soluciones más eficientes.

El edificio alcanzará la calificación energética A tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable, frente a la actual calificación C en ambos indicadores, lo que reducirá también sus costes de funcionamiento.

Ambos proyectos se enmarcan en la actuación SAN01 Eficiencia energética en el Servicio Aragonés de Salud, incluida en el Programa Aragón FEDER 2021-2027 dentro del objetivo específico RSO2.1, dirigido a fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta línea persigue reducciones sustanciales de los consumos energéticos en la explotación de los inmuebles del SALUD e incorporar un número creciente de edificios de consumo casi nulo.

Las obras permitirán, asimismo, obtener y vender Certificados de Ahorro Energético (CAE) para rentabilizar la inversión, un mecanismo con el que Aragón se ha convertido en la primera administración pública española en monetizar su ahorro energético.