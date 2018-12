Una Comisión de las Cortes estudiará los criterios para la transición energética de las comarcas mineras

Publicado 04/12/2018 15:48:44 CET

ZARAGOZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una Comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón analizará los criterios que deben regir la transición energética en Aragón, especialmente en lo concerniente a la continuidad de la Central Térmica de Andorra (Teruel), incluyendo una estrategia de desarrollo socioeconómico alternativo y un estudio de viabilidad del mismo.

Lo ha acordado este martes el Pleno de las Cortes autonómicas a petición del Grupo Popular, cuya diputada Dolores Serrat ha cosechado el apoyo unánime de la cámara.

En su intervención, Serrat ha dejado claro que la transición ecológica "es un imperativo", pero "podemos discrepar en el cómo", considerando que "sería un error cargar todo el peso sobre un solo sector y cerrar las térmicas sin un plan alternativo que fuera viable", manifestando su "solidaridad" con los afectados por el cierre de la Térmica, apostando por prolongar su actividad más allá de 2020.

Ha observado que en Teruel "no basta con llevar unas pocas empresas, siendo importante", sino que se debe propiciar "un cambio en el modelo económico", lo que "no se puede improvisar", de manera que "no basta con el voluntarismo del Gobierno de turno", sino que "tiene que ser un empeño de todos".

Así, "se requiere de una estrategia global, que mire el medio y largo plazo", de ahí la conveniencia de que el Parlamento autonómico abra "un espacio para el análisis", ha dicho Serrat.

INCUMPLIMIENTOS

Al respecto, la socialista Leticia Soria ha echado en cara a Serrat que el PP es "el partido de los incumplimientos sistemáticos durante seis años y medio", en alusión expresa a la gestión de la política energética del Gobierno central de Mariano Rajoy, cuando "ustedes no hacían lo que decían que iban a hacer y hacían lo que no decían que iban a hacer", subrayando que "desde el minuto uno" el Ejecutivo de Javier Lambán ha tenido en su "hoja de ruta" la preocupación por la situación de la minería.

Para la parlamentaria de Podemos, Marta Prades, es necesario fijar un calendario y ser "ágiles" para "plantear soluciones" que no dejen "a nadie atrás", incluyendo los trabajadores de las subcontratas.

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha expresado su apoyo a la iniciativa y se ha brindado para realizar el "trabajo de colaboración necesario para intentar buscar soluciones" para alargar la vida de la central y "establecer pautas" que permitan llevar a cabo la reindustrialización.

Desde Cs, Javier Martínez ha abogado por trabajar en dos líneas: prolongar la vida de la Térmica "lo máximo posible" y establecer alternativas, urgiendo a elaborar una propuesta antes de la disolución de las Cortes de Aragón.

En representación de CHA (Grupo Mixto), Gregorio Briz ha avisado de que "quizá la premura del tiempo nos pase por encima" y también ha comentado que se puede crear "un órgano burocrático" ineficiente, mientras que la diputada de IU (Grupo Mixto), Patricia Luquin, ha lamentado la "preocupante" situación de las cuencas mineras, que exige "garantizar el futuro y, sobre todo, el presente".