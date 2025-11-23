La Comisión Institucional conocerá este lunes la memoria de la Fiscalía de Aragón correspondiente a 2024

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario acoge este lunes, a partir de las 10.30 horas, la comparecencia de la Fiscal Superior de Aragón, Asunción Losada, para presentar la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al año 2024.

Tras la intervención de Losada, tomarán la palabra los agentes sociales y económicos de Aragón CEOE, CEPYME, UGT Y CC.OO, a petición propia, para informar sobre la visión de estas organizaciones en la política de prevención de riesgos laborales.

Finalizadas las comparecencias, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán una proposición no de ley del PSOE sobre el impulso de políticas públicas de apoyo a los polígonos industriales del medio rural de Aragón, relativa a "elaborar un plan específico, contando con los Departamentos y empresas públicas correspondientes, en el que se recoja una estrategia de dinamización, promoción y puesta en valor de los polígonos industriales del medio rural aragonés", entre otras cuestiones.