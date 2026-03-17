El Comité de Emergencias de Aragón abre una convocatoria de ayudas para responder a la crisis humanitaria. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencias de Aragón se ha reunido a las 12.00 horas de este martes en la Diputación de Zaragoza para abrir una nueva convocatoria de ayuda humanitaria.

En el encuentro han participado representantes del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca y la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

Este grupo ha analizado la situación humanitaria en distintos contextos internacionales marcados por una creciente complejidad y por la ausencia de garantías de acceso universal a derechos básicos. Entre los escenarios abordados, se ha puesto especial atención en la situación de Cuba, donde la población vive una sensación de ahogo continuo en un contexto límite.

Las principales necesidades identificadas se centran en el acceso a alimentos, productos sanitarios básicos, energía y transporte. Asimismo, el comité ha evaluado diversas crisis en otros territorios donde la intensificación de los conflictos y sus consecuencias están generando un fuerte impacto sobre la población civil.

Se ha constatado el aumento de personas desplazadas, la incidencia de fenómenos climáticos adversos como tormentas de arena y el incremento de enfermedades infecto-contagiosas, lo que agrava la situación humanitaria.

En estos contextos, las necesidades prioritarias siguen siendo el acceso a alimentos, agua potable, saneamiento y suministros sanitarios básicos. En este marco, el Comité de Emergencias ha acordado abrir una convocatoria de ayuda humanitaria dirigida a organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), que podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 20 de abril.

Ese mismo plazo estará abierto para que otras instituciones puedan adherirse a la convocatoria mediante aportaciones económicas. La resolución de la convocatoria tendrá lugar el 5 de mayo a las 12.00 horas, momento en el que se dará a conocer la asignación final de fondos y los proyectos seleccionados.

APORTACIONES

La Diputación de Zaragoza ha comprometido una aportación inicial de 100.000 euros. Por su parte, el Gobierno de Aragón determinará su contribución en función de su situación presupuestaria, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza vinculará su aportación a los proyectos presentados. El Ayuntamiento de Huesca ha manifestado su disposición a colaborar, aunque sin concretar por el momento la cuantía.

El Comité de Emergencias de Aragón refuerza así la coordinación institucional para canalizar la ayuda humanitaria y dar respuesta a las necesidades básicas de las poblaciones afectadas.