La comunidad aragonesa acelera la vacunación del sector bovino de DNC a un total de 310.000 cabezas

Comienza una nueva fase de la campaña de vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) con la administración de otras 100.000 dosis. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha iniciado una nueva fase de la campaña de vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) con la administración de las 50.000 dosis destinadas al ganado bovino.

Este plan de inmunización se está desarrollando en las explotaciones ganaderas de las oficinas comarcales agrarias (OCAs) de Ejea de los Caballeros, Tauste y Sos del Rey Católico, así como en aquellas zonas de la provincia de Huesca situadas fuera del radio de 50 kilómetros desde el foco detectado en la localidad de Borrastre (Huesca) y que todavía no habían sido inmunizadas.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha subrayado que "la rapidez en la actuación está siendo clave para contener la enfermedad y proteger a nuestra cabaña ganadera". En este sentido, ha destacado que "el objetivo es seguir adelantándonos a una hipotética reaparición del virus, formar la llamada 'zona tampón' ante cualquier punto crítico y ofrecer garantías sanitarias y económicas al sector".

El Departamento ha aclarado que se trata de una vacuna intervenida, no disponible para su venta libre y cuya distribución está controlada por las autoridades biosanitarias europeas. El número de dosis y las zonas de actuación han sido concedidas por la UE en el marco de las medidas de emergencia para hacer frente a esta enfermedad.

CASI 130.000 VACUNAS QUE SE INOCULARÁN ESTE MES

Además, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ya tiene a su disposición un nuevo envío de 50.000 dosis adicionales y cuya llegada a la Comunidad se llevará a cabo esta misma semana. Y un tercer lote de cerca de 30.000 vacunas serán distribuidas durante la segunda quincena de este mes de abril.

"Esta planificación nos permite avanzar con seguridad en la inmunización del ganado y reforzar las zonas más sensibles ofreciendo garantías de seguridad en explotaciones con miles de animales como Tauste Ganadera, en las Cinco Villas, donde un solo positivo supondría un auténtico desastre tanto para esa explotación como para toda la Comunidad", ha expuesto Lanza, quien ha añadido que "la coordinación entre administraciones está siendo ejemplar y está dando resultados más que satisfactorios".

EL 70% DE LA CABAÑA BOVINA, INMUNIZADA

Cuando concluya esta fase de vacunación, Aragón habrá inmunizado a más de 310.000 animales, lo que representa más del 70% del total de la cabaña bovina de la Comunidad Autónoma.

Además, desde el Departamento se ha puesto en valor el trabajo realizado por profesionales de la administración y, sobre todo, veterinarios y los propios ganaderos para evitar la propagación de la enfermedad, así como la colaboración constante con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

"Queremos agradecer el compromiso del sector ganadero y la colaboración institucional, que están siendo fundamentales para hacer frente a esta situación con eficacia", ha finalizado diciendo la directora general.