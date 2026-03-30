Comunidad de Teruel y el Maestrazgo ponen en marcha el Camino de los Pilones con financiación del FITE

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, en la presentación del Camino de los Pilones. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas Comunidad de Teruel y Maestrazgo han presentado la nueva ruta Camino de los Pilones-Faros del Páramo, un itinerario que recupera antiguos caminos históricos señalizados con pilones de piedra y que ha sido creado gracias a la financiación de casi 190.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Este nuevo recurso turístico permite realzar el patrimonio cultural y paisajístico del altiplano turolense, reforzando la oferta de turismo de naturaleza y contribuyendo a la dinamización económica del medio rural.

En la presentación han participado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, el presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, el secretario general de la subdelegación del Gobierno en Teruel, Rodrigo Esteban, y el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Fernando Safont, quienes han destacado la "cooperación institucional" que ha hecho posible este proyecto.

"Iniciativas como esta contribuyen a vertebrar el territorio, recuperar caminos históricos y posicionar Aragón como un destino de referencia en turismo de naturaleza", ha indicado el consejero.

La Ruta de los Pilones, señalizada como GR 265, recupera un antiguo camino de herradura utilizado durante siglos como vía de comunicación entre Aragón y el Levante. Su nombre procede de los característicos pilones de piedra, de más de dos metros de altura, que jalonan el recorrido a intervalos regulares y que servían de referencia a viajeros y pastores en condiciones climáticas adversas.

La nueva ruta se estructura en varias etapas que conectan municipios del altiplano turolense y que, en su conjunto, superan los 90 kilómetros de recorrido señalizado.

Entre los principales tramos figuran el itinerario entre Teruel y Corbalán, de unos 15 kilómetros; el tramo entre Corbalán y El Pobo, con aproximadamente 19 kilómetros; y la etapa entre El Pobo y Allepuz, de cerca de 14 kilómetros.

El recorrido continúa desde Allepuz hasta Villarroya de los Pinares por el conocido como Camino de Jaime I, con unos 7 kilómetros, y desde esta localidad hasta Fortanete, con unos 16,5 kilómetros.

La ruta prosigue entre Fortanete y La Iglesuela del Cid, con alrededor de 21,5 kilómetros, e incorpora además pequeños recorridos complementarios como la ruta de la Piedra Seca, de unos 3 kilómetros.

"TURISMO TRANQUILO"

Manuel Blasco ha afirmado: "No sé si Felipe II, cuando hizo el encargo hace 600 años, pensó que 600 años después aún seguiríamos conservando los pilones; las cosas del palacio van despacio, pero al final llegan".

Ha elogiado la apuesta de la provincia por "el turismo tranquilo" y ha expresado, por otra parte, que las administraciones públicas tienen que realizar una "buena utilización de los fondos públicos" y que las dos comarcas "lo están haciendo bien", tras lo que ha aplaudido otros proyectos turísticos den la provincia, como la conexión de todos los municipios de Gúdar-Javalambre con bicicletas eléctricas, el 'bike park' para el deporte de bicicleta en el Matarraña o el proyecto de Vía Verde entre Utrillas, Muniesa y Belchite.

Blasco ha comentado que casi todas las comarcas han apostado por e turismo y la agroalimentación en Teruel, una provincia "que sigue siendo agrícola y ganadera", aunque "el turismo cada vez va cogiendo más auge, si cabe". También ha mencionado la rehabilitación de los búnker de la guerra civil de Camarena de la Sierra, en Gúdar-Javalambre.

Aragón ya recibe oficialmente a 4,1 millones de turistas al año, según el INE, ha continuado el consejero, para quien en realidad son 7,3 millones los turistas que pasan por la Comunidad Autónoma, "y la provincia de Teruel cada vez va cogiendo más pastel de la tarta turística", considerando que "con esta marcha de inversión en materia turística, los éxitos estarán asegurados".

TRASHUMANCIA

El itinerario atraviesa paisajes de parameras, sabinares y sierras de media montaña y recupera trazados históricos vinculados a la trashumancia y al tránsito comercial medieval entre el Levante y el interior peninsular, así como elementos etnográficos singulares como los pilones de piedra, utilizados tradicionalmente como señalización en condiciones meteorológicas adversas.

El Camino de los Pilones cuenta con una página web oficial donde los usuarios pueden planificar su recorrido, conocer las etapas y acceder a información práctica para realizar la ruta.

Asimismo, el itinerario dispone de una red de establecimientos colaboradores --alojamientos y servicios locales-- que facilitan la experiencia del viajero a lo largo del recorrido, recomendándose la reserva previa dada la limitada oferta en algunos municipios.

Como elemento añadido, la ruta incorpora un "pasaporte del caminante", que permite a los usuarios sellar su paso por los distintos municipios, incentivando así el recorrido completo y la conexión con el territorio.

Esta actuación ha sido financiada con fondos FITE. La Comarca Comunidad de Teruel ha invertido 65.000 euros del FITE 2023, mientras que la Comarca del Maestrazgo ha destinado 100.000 euros del FITE 2021 y 24.000 euros del FITE 2023.